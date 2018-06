Nếu là người, nguyện một kiếp Samurai

Sau gần tám thập kỷ hòa bình, sung sướng, hình ảnh về những chiến binh Samurai oai dũng dần lùi vào quá khứ. Nhưng hôm qua tại đấu trường World Cup 2018, người ta lại một lần nữa được chứng kiến những đấu sĩ Samurai thủa nào bùng cháy.



Một cách chủ quan, tôi không thấy có môn thể thao nào nam tính hơn bóng đá. Nhìn một chàng trai trên sân bóng, bạn sẽ biết đó là con người như thế nào. Ở đó, bạn cần kĩ năng, tinh thần, sức mạnh, ý chí, đôi khi là cả nghị lực. Đó là một tập thể của những người đàn ông chia sẻ cho nhau trách nhiệm và mục tiêu. Tinh thần đồng đội, sự tín nhiệm, khát khao va cả những tham vọng cá nhân. Tất cả xoay quanh một trái bóng tròn!

Nhìn người Pháp, chúng ta thấy sự hào hoa. Những cầu thủ Brazil luôn đầy ngẫu hứng. Nét rắn rỏi bản lĩnh của người Đức. Sự khôn ngoan hiện trong ánh mắt sắc lẹm sâu thẳm của những chàng trai Ý. Đó là dấu ấn, là biểu tượng cho cả một tính cách của dân tộc. Cho dù thế giới mở ngày nay đã pha trộn rất nhiều những nền văn hóa và sắc tộc trong một quốc gia thì những nét đặc trưng cơ bản đó vẫn còn lẩn khuất đâu đó và chỉ trực chờ bùng cháy trở lại.Đêm qua, hình ảnh những chiến binh sẵn sàng chết vì danh dự của mình như trong bộ phim của Tom Cruise (The Last Samurai) thủa nào lại hiện về. Trong màu áo xanh, những chiến binh Samurai quả cảm, đoàn kết, hy sinh vì người khác, cống hiến hết mình. Đó chẳng phải chính là ngọn nguồn sức mạnh to lớn giúp Nhật Bản vực dậy sau rất nhiều nỗi đau thương mất mát trong quá khứ hay sao.