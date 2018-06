Ngày lễ trọng đại của tay săn bàn Suarez

Ở cuộc đọ sức diễn ra trên sân Rostov Arena đêm qua, Suarez đã tỏa sáng với pha làm bàn vào phút 23 giúp Uruguay giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Ả Rập Saudi. Kết quả này giúp đại diện Nam Mỹ cùng với đội chủ nhà Nga giành quyền vào vòng 1/8. Trong khi đó, Ả Rập Saudi cùng Ai Cập chính thức bị loại.

Với riêng cá nhân Suarez, bàn thắng càng trở nên ý nghĩa hơn khi nó đánh dấu trận đấu thứ 100 cầu thủ này khoác áo đội tuyển Uruguay. Đây là bàn thắng thứ 52 của Suarez cho đội tuyển quốc gia.

Theo thống kê của hãng Opta, bàn thắng này giúp Suarez trở thành cầu thủ đầu tiên của Uruguay lập công ở 3 kỳ World Cup khác nhau. Vào năm 2010, Suarez có 3 bàn, còn ở Brazil năm 2014, anh có 2 lần “nổ súng”.



Với màn trình diễn tương đối ấn tượng, Suarez đã được LĐBĐ thế giới (FIFA) bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Thế nhưng, theo chấm điểm của Four Four Two, hậu vệ Osama Hawsawi mới là người xuất sắc nhất khi nhận được 7,5 điểm.

Suarez nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ảnh: Getty.



Thủ môn Mohammed Al Owais của Ả Rập Saudi là Cầu thủ tệ nhất trận khi chỉ nhận được điểm 4. Đây không phải là điều bất ngờ, bởi “người gác đền” 26 tuổi có pha ra vào sai lầm giúp Suarez có cơ hội ghi bàn duy nhất. Trong khi đó, Suarez nhận được 7 điểm, bằng điểm số với người đồng đội Jose Gimenez và bộ đôi Abdullah Otayf, Fahad Al Muwallad bên phía Ả Rập Saudi.Thủ môn Mohammed Al Owais của Ả Rập Saudi là Cầu thủ tệ nhất trận khi chỉ nhận được điểm 4. Đây không phải là điều bất ngờ, bởi “người gác đền” 26 tuổi có pha ra vào sai lầm giúp Suarez có cơ hội ghi bàn duy nhất.

Điểm số cụ thể:



Uruguay: Fernando Muslera 6; Martin Caceres 6, Diego Godin 6, Guillermo Varela 4,5, Jose Gimenez 7; Matias Vecino 5,5, Carlos Sanchez 6,5, Cristian Rodriguez 7, Rodrigo Bentancur 6; Luis Suarez 7, Edinson Cavani 6.



Dự bị: Diego Laxalt 6, Lucas Torreira 6, Nahitan Nandez: không chấm.



Ả Rập Saudi: Mohammed Al Owais 4, Mohammed Al-Berik 5, Osama Hawsawi 7,5, Ali Albulayhi 6,5, Yasser Al-Shahrani 5; Salem Al Dawsari 6, Taiseer Al Jassam 6, Abdullah Otayf 7, Salman Al Faraj 6, Hattan Bahebri 6,5; Fahad Al Muwallad 7.



Dự bị: Housain Al-Moqahwi 6, Mohamed Kanno 6, Mohamed Al-Sahlawi 6.

Bảo Tuấn