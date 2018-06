Ngôi sao Mexico bị cáo buộc 'rửa tiền' cho mafia

Mexico trở thành một trong những đội tuyển được nhắc nhiều nhất tại World Cup 2018 tính cho tới lúc này. Trước thềm giải đấu, một nhóm cầu thủ của ĐTQG nước này bị phát hiện tham dự một bữa tiệc thác loạn với gái làng chơi ở Mỹ. LĐBĐ nước này và cả HLV Juan Carlos Osorio biết về vụ việc, nhừng đành nhắm mắt làm ngơ khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã gần kề.

Rồi khi vào giải, đội Mexico tạo ra cơn địa chấn khi đánh bại tuyển Đức với tỷ số 1-0. CĐV bóng đá nước này mừng như phát điên khi chứng kiến những đứa con cưng làm nên kỳ tích, trong khi báo chí thế giới không tiếc lời tung hô họ. Mới nhất, thêm một chuyện về đội Mexico được báo chí và CĐV đặc biệt quan tâm. Nó liên quan đến lão tướng Rafael Marquez.

Cụ thể, theo tờ NY Time, trung vệ 39 tuổi của ĐT Mexico đang nằm trong "danh sách đen" của Bộ Tài chính Mỹ vì giúp nhóm tội phạm buôn ma túy rửa tiền. Hiện FIFA đang liên hệ với LĐBĐ Mexico để làm rõ và kiểm soát tình hình. Trong trường hợp phát hiện ra những dấu hiệu vi phạm của Rafael Marquez, FIFA sẽ lập tức trục xuất ngôi sao này khỏi World Cup.

Rafael Marquez là ngôi sao dày dạn của ĐT Mexico và cũng là ngôi sao nổi tiếng nhất của bóng đá nước này trong khoảng 2 thập kỷ trở lại đây. Thời đỉnh cao phong độ, anh từng là đội trưởng ĐT Mexico, từng có 4 năm khoác áo AS Monaco rồi 7 năm khoác áo Barcelona. Hiện tại anh chơi cho CLB Atlas tại giải VĐQG Mexico.

Rafael Marquez (dấu mũi tên) đã bị chính phủ Mỹ nghi ngờ có hành vi "rửa tiền" cho trùm ma túy.

Theo tờ Fox Sports, vào tháng 8/2017, chính phủ Mỹ đã phong tỏa tài sản của Rafael Marquez vì nghi ngờ anh là một trong 21 công dân Mexico có quan hệ làm ăn với trùm ma túy Raul Flores Fernandez. Thậm chí, tất cả tài khoản ngân hàng mà Marquez đứng tên hoặc do người thân của ngôi sao 39 tuổi làm chủ cũng bị phong tỏa vô thời hạn.Được biết, hành động này chính là một phần trong chiến dịch chống lại mạng lưới buôn bán ma túy từ Mexico do Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) thi hành. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cho triển khai chiến dịch này để sớm xóa bỏ các băng đảng buôn ma túy ra khỏi đất nước.Trong quá trình tiến hành chiến dịch càn quét các băng đảng buôn bán ma túy, OFAC đã thu được một số dấu hiệu tình nghi Rafael Marquez là người “rửa tiền” cho trùm ma túy Raul Flores Fernande thông qua các khoản chi phí cho trường đào tạo bóng đá Escudela de Futbol Rafael Marquez và một loạt ngôi trường đào tạo thể thao, chăm sóc sức khỏe khác.Dù cố gắng phủ nhận mọi cáo buộc do OFAC đưa ra, nhưng quyết định đã được đưa ra và Rafael Marquez bỗng chốc bị liệt vào “danh sách đen” của chính phủ Mỹ.Chính điều này khiến Rafael Marquez phải nhận vô vàn “cực hình” khi khoác áo đội tuyển Mexico thi đấu tại World Cup 2018. Cụ thể, ngoài việc thi đấu ra, đội trưởng của “El Tri” gần như trở thành “người dưng” ở đội.Theo đó, Rafael Marquez không được uống chung loại nước với các đồng đội, không được ở chung khách sạn cũng như không được phép xuất hiện bên cạnh bất kỳ nhãn hàng nàng có nguồn gốc từ Mỹ. Ngay cả các cơ quan truyền hình của Mỹ cũng nhận lệnh cấm phỏng vấn anh.Thậm chí, ngay cả trong trường hợp Rafael Marquez trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận ở World Cup 2018 anh cũng không được nhận thưởng. Bởi vì, hãng bia tài trợ cho giải thưởng này có xuất xứ từ Mỹ và đương nhiên cũng nhận được lệnh từ chính phủ.