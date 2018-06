Ngôi sao Ronaldo hé lộ lý do để… râu dê

Từ trước đến nay, Ronaldo không chỉ nổi tiếng với tài năng trên sân cỏ, màcòn được biết đến với phong cách điệu đà. Gần như không bao giờ, “CR7” để râu.



Tuy nhiên, tại World Cup 2018, Ronaldo đã xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác. Trong trận mở màn với Tây Ban Nha, siêu sao 33 tuổi đã để chòm râu dê lún phún. Khi ăn mừng bàn thắng đầu tiên vào lưới thủ môn David De Gea, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid còn... vuốt râu.

Chòm râu dê của Ronaldo. Ảnh: Getty.

Khi đó, không ít người đã đoán già đoán non rằng, Ronaldo đang chơi chữ với đối thủ Lionel Messi. Trong tiếng Anh, dê là “Goat”. Nếu tách từng chữ cái ra, nó có thể được hiểu là Greatest Of All Time (xuất sắc nhất mọi thời đại).Sau trận thắng 1-0 trước Morocco tối qua, Ronaldo đã hé lộ lý do khiến anh quyết định nuôi râu: “Đó là trò đùa giữa tôi và Quaresma. Khi chúng tôi đang trong phòng tắm hơi trước trận đấu với Tây Ban Nha, tôi đã nói với Quaresma rằng nếu ghi bàn, tôi sẽ để chòm râu này đến hết World Cup 2018. Nó đã mang lại cho tôi may mắn. Tôi đã ghi bàn nên quyết định không bỏ chòm râu đó đi”.