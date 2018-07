Pháp vào chung kết, HLV Deschamps đưa học trò lên mây

Ở bán kết World Cup 2018 rạng sáng nay (11/7), đội tuyển Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Bỉ nhờ pha lập công duy nhất của trung vệ Samuel Umtiti.

Với kết quả này, đoàn quân áo lam giành quyền vào chơi ở trận chung kết tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.



Chứng kiến điều này, HLV Didier Deschamps đã hết lời khen ngợi các cầu thủ Pháp về tinh thần thi đấu cũng như tài năng. Bên cạnh đó, chiến lược gia 49 tuổi cũng khẳng định rằng, nếu cứ giữ phong độ như hiện nay thì ông cùng các học trò có cơ hội lớn được nâng chiếc cúp vô địch World Cup 2018.

HLV tuyển Pháp chia vui với các học trò sau trận bán kết



Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đã mạnh hơn thời điểm 2 năm trước. Với phong độ như hiện tại, đội tuyển Pháp hoàn toàn có thể sẽ lên đỉnh vinh quang tại World Cup 2018. Tôi rất tự hào về các học trò của mình khi họ luôn có tinh thần thi đấu tốt dù gặp phải nhiều khó khăn khi thi đấu ở đấu trường đỉnh cao.”



Vào ngày 15/7 tới, đội tuyển Pháp sẽ bước vào trận chung kết World Cup 2018 và đối thủ của họ trong trận đấu sắp tới sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp đấu bán kết giữa Croatia - Anh. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Didier Deschamps chia sẻ: “Các cầu thủ của tôi ngày hôm nay đã mạnh hơn so với 2 năm trước rất nhiều. Ở trận chung kết với Bồ Đào Nha tại EURO 2016, chúng tôi đã thất bại và nó trở thành nỗi ám ảnh khó quên với đội tuyển Pháp.Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đã mạnh hơn thời điểm 2 năm trước. Với phong độ như hiện tại, đội tuyển Pháp hoàn toàn có thể sẽ lên đỉnh vinh quang tại World Cup 2018. Tôi rất tự hào về các học trò của mình khi họ luôn có tinh thần thi đấu tốt dù gặp phải nhiều khó khăn khi thi đấu ở đấu trường đỉnh cao.”Vào ngày 15/7 tới, đội tuyển Pháp sẽ bước vào trận chung kết World Cup 2018 và đối thủ của họ trong trận đấu sắp tới sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp đấu bán kết giữa Croatia - Anh.

Người Bỉ không phục

Thất bại trước đội tuyển Pháp đã làm tan nát giấc mộng vàng của bóng đá Bỉ. Sau trận bán kết, thủ môn Thibaut Courtois của đội tuyển Bỉ tỏ ra không phục. Trên beIN Sports, thủ thành này hậm hực nói: "Tôi không nghĩ rằng Pháp chơi hay hơn. Họ dùng 11 cầu thủ, tập trung trong khoảng 35 mét trước khung thành họ. Pháp đã làm vậy kể từ đầu mùa. Trong trận gặp Uruguay, họ đã thắng nhờ một quả phạt trực tiếp. Giờ thì họ ghi bàn từ phạt góc để loại Bỉ. Thật đáng tiếc, nhưng bóng đá là vậy".

Thủ môn Thibaut Courtois

Trong khi đó, HLV Martinez cũng cho rằng đội tuyển Bỉ không gặp may trong trận bán kết. "Không may cho chúng tôi khi trận đấu được định đoạt bởi pha bóng chết. Thế trận rất cân bằng và chặt chẽ. Nhưng chúng tôi đã thất bại khi đối thủ có một chút may mắn trước khung thành".

Bảo Tuấn