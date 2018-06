Phớt lờ lệnh cấm, Maradona phì phèo xì gà trên khán đài World Cup

Để phòng tránh cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn tại World Cup 2018, BTC giải đã cấm hút thuốc trên khán đài.



Thế nhưng, lệnh cấm này dường như không có tác dụng đối với huyền thoại bóng đá Argentina - Diego Maradona. Khi theo dõi Lionel Messi cùng các đồng đội “đại chiến” với đội tuyển Iceland, danh thủ 57 tuổi thản nhiên hút xì gà trên khán đài của sân Otkrytiye Arena.



Trong một bộ trang phục tối màu và đeo chiếc kính râm rất bắt mắt, Maradona đã cổ vũ rất nhiệt tình cho ĐT Argentina. Thế nhưng, điều này vẫn không thể làm hình ảnh của ông trở nên tốt hơn trong mắt nhiều CĐV khi ngậm điếu xì gà đang nghi ngút khói.

Maradona vi phạm lệnh cấm hút thuốc.

Thậm chí, tờ Daily Mail (Anh) còn có bình luận về sự kiện này như sau: “Vì lý do sức khỏe, sự an toàn và nhiều nguyên nhân khác, thuốc lá đã bị cấm hầu hết trong các đấu trường thể thao. Thế nhưng, Diego Maradona không quan tâm. Bạn sẽ không hút thuốc, trừ khi bạn là Maradona.”Đáng chú ý, ngoài việc có thể gây ảnh hưởng đến vấn đề an ninh, việc phì phèo điếu xì gà này còn khiến Maradona gặp tác hại trực tiếp đến sức khỏe. Cần phải nhớ rằng, trong quá khứ, huyền thoại bóng đá Argentina đã có nhiều lần nhập viện khẩn cấp vì bị khó thở và huyết áp cao.Chắc chắn, Maradona đã nhận được lời khuyên không được hút thuốc lá từ các bác sĩ, nhưng không hiểu vì sao ông lại thực hiện hành vi đáng trách này.