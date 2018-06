Ronaldo lập chiến tích lịch sử: ‘Kẻ ngợi khen, người ném đá’

Trong cuộc đụng độ với Tây Ban Nha tại bảng B, World Cup 2018 diễn ra vào rạng sáng nay (16/6), Ronaldo đã lập được một hat-trick ở các phút 4, 44 và 88. Qua đó, góp công lớn giúp Bồ Đào Nha may mắn có được trận hòa với tỷ số 3-3.



Đồng thời, thành tích này còn giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên có được hat-trick ở World Cup 2018 và đây cũng là hat-trick đầu tiên của CR7 tại 1 kỳ World Cup. Bên cạnh đó, nó cũng giúp anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử lập được hat-trick tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (33 tuổi 130 ngày).



Đáng chú ý, với việc lập công trong trận gặp Tây Ban Nha vào rạng sáng nay, Ronaldo đã đuổi kịp thành tích ghi bàn ở 4 kỳ World Cup khác nhau của huyền thoại Pele (Brazil), Miroslav Klose (Đức) và Uwe Seeler (Đức).



Ngoài ra, việc ghi bàn vào rạng sáng nay còn giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong 8 giải đấu quốc tế liên tiếp. Trước đó, chân sút người Bồ Đào Nha đã “nổ súng” ở World Cup 2006, 2010, 2014 và 4 kỳ EURO 2004, 2008, 2012, 2016.



Chứng kiến những kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” mà Ronaldo vừa xác lập, rất nhiều tờ báo lớn tại Anh và Mỹ đã lên tiếng ngợi khen tài năng của anh. Thậm chí, họ còn cho rằng, CR7 chính là người giúp mọi giải đấu có anh tham dự trở nên hấp dẫn hơn.



Tuy nhiên, vẫn có không ít tờ báo lại đăng tin chỉ trích Ronaldo vì pha “ngã vờ” kiếm penalty giúp Bồ Đào Nha có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 4. Trong đó, giới truyền thông Tây Ban Nha là cơ quan đưa tin này nhiều nhất.



Cụ thể, tờ AS đã nhận định rằng, tình huống mà Ronaldo ngã xuống sau khi va chạm với Nacho diễn ra quá nhanh và trọng tài cắt còi là sai lầm. Dù hậu vệ của Tây Ban Nha có tác động, nhưng nó là chưa đủ để CR7 phải ngã lăn ra như vậy. Đó hoàn toàn là pha cố ý ngã để kiếm phạt đền.



Bên cạnh đó, tờ AS còn trích dẫn lời phân tích của trọng tài người Tây Ban Nha - Iturralde Gonzalez: “Đó không phải là tình huống phạm lỗi. Ronaldo cố tình va chạm với Nacho. Đáng lẽ ra, anh ta phải là người có lỗi. Ở tình huống này, các nhân viên điều khiển VAR vẫn chưa làm tròn trọng trách dẫn tới sai lầm.”

