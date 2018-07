Sợ mất CĐV, Real ra ‘chiêu độc’ vụ bán Ronaldo cho Juventus

Cách đây chưa lâu, nhiều tờ báo hàng đầu ở Tây Ban Nha đã đưa tin về việc siêu sao Cristiano Ronaldo muốn chia tay Real Madrid. Được biết, nguyên nhân dẫn đến này là do CR7 cảm thấy bị đội bóng chủ quản "phản bội".



Cụ thể, vào đầu mùa giải trước, Chủ tịch Florentino Perez của Real được cho là đã hứa sẽ thảo một bản hợp đồng mới cho Ronaldo nếu anh giúp đội bóng giành được chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Thế nhưng, khi chân sút 33 tuổi thực hiện được “giao kèo” này, ông Perez lại chẳng muốn ký hợp đồng mới cũng như tăng lương cho anh.



Thậm chí, có nhiều tin đồn còn cho rằng, Chủ tịch Real sẵn sàng đổi Ronaldo cộng thêm 100 triệu euro để lấy tiền đạo Neymar bên phía PSG. Chưa kể, ông Perez cũng sẵn sàng bán “công thần” của đội bóng cho bất cứ CLB nào nếu chi ra số tiền làm vừa ý.



Khi biết tin này, rất nhiều CĐV của Ronaldo đã tỏ ra cực kỳ tức giận thay cho “thần tượng”. Chẳng những vậy, nhiều người còn chỉ trích Real vô ơn, không biết đối xử tử tế với người đã giúp đội bóng giành vô số danh hiệu cao quý.



Trước sự việc này, Chủ tịch Florentino Perez và Giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez tỏ ra lo ngại về việc mất CĐV sau khi Ronaldo chia tay Real. Đồng thời, họ cũng không muốn phải nhìn thấy cảnh bị chính các CĐV nhà “ném đá” vì không giữ chân siêu sao 33 tuổi.



Vì vậy, lãnh đạo đội sẵn sàng bán Ronaldo cho Juventus với giá 100 triệu euro thay vì thực hiện điều khoản giải phóng hợp đồng có trị giá lên tới 1 tỷ euro. Đổi lại, CR7 phải nói với các CĐV của mình là anh tự nguyện ra đi chứ không phải do Real “ép vào đường cùng”.



Trong khi đó, người đại diện của Ronaldo là siêu cò Jorge Mendes cũng đã lên tiếng để trấn an tinh thần người hâm mộ bằng những phát ngôn có ý nghĩa là Ronaldo ra đi nhưng vẫn cảm ơn Real vì những năm tháng đã qua.



Bảo Tuấn

Daily Mail