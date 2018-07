Thắng Bỉ, HLV tuyển Pháp ứng ý cầu thủ nào nhất?

Rạng sáng nay, Pháp đã đánh bại Bỉ trong trận bán kết đầu tiên của World Cup 2018 nhờ bàn thắng duy nhất của Umtiti. Sau khi vượt lên ở đầu hiệp 2, Les Bleus đã chơi phòng ngự chặt khiến "Quỷ đỏ" hoàn toàn bế tắc.Ở trận đấu này, tất cả các cầu thủ phòng ngự của Pháp đều thi đấu rất hay, đặc biệt là cặp đôi trung vệ Varane, Umtiti và tiền vệ phòng ngự Kante. Tuy nhiên trong mắt HLV Didier Deschamps, Paul Pogba mới là người xuất sắc nhất của đoàn quân áo lam.Ông nói: “Tất cả các cầu thủ đều xứng đáng được ca ngợi, nhưng đặc biệt nhất là Paul Pogba. Cậu ấy có mặt khắp mọi nơi, không chỉ khi tấn công mà còn rất hiệu quả trong phòng ngự”.“Tôi nghĩ HLV Martinez của Bỉ đã đẩy Fellaini lên cao vì lo ngại khả năng của Pogba. Anh ấy cố gắng dùng Fellaini hạn chế không gian hoạt động của Pogba, khiến Pogba có ít bóng hơn. Nhưng tiền vệ của tôi biết phải làm gì để thoát ra sự kèm cặp đó và hạn chế mất bóng. Pogba thực sự rất sáng tạo trong việc thu hồi bóng. Trong các tình huống một đối một, cậu ấy quá xuất sắc”.“Pogba trưởng thành cùng đội bóng, cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời. Pogba biết cần làm gì và còn có thể chơi hay hơn”.Lần gần nhất và cũng là lần duy nhất Pháp vô địch World Cup là cách đây 20 năm. Ở thời điểm đó, Didier Deschamps chính là đội trưởng của Les Bleus. Thế nhưng ông từ chối so sánh đội hình hiện tại của tuyển Pháp với đội hình năm 1998.Didier Deschamps nói thêm: “Các cầu thủ phải sống cho lịch sử của chính họ, và bạn tốt nhất không nên nói về quá khứ của chính bạn. Ngoài ra, bạn cũng không thể so sánh các cầu thủ ở những thế hệ khác nhau. 10 năm qua mọi thứ đã rất khác, chứ đừng nói đến 20 năm”.“Tôi không nói rằng tôi không tự hào về chiến thắng năm 1998, nhưng nó đã là quá khứ. Các cầu thủ hiện tại cần sống và chiến đấu cho hiện tại. Một ngày nào đó khi nhàn rỗi, tôi sẽ nghĩ đến việc so sánh 2 đội, nhưng không phải lúc này”.

A Phi