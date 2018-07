Thể lực tuyển Pháp được 'lập trình' như thế nào?

Antoine Griezmann đã bỏ lại sau lưng hình ảnh vật vờ ở vòng bảng. Trong trận bán kết với Bỉ, tiền đạo 27 tuổi chạy hết quãng đường 10,925 km, chỉ sau Kante (11,124 km) trong số các tuyển thủ Pháp. Dù xuất phát trên hàng công, Griezmann lại di chuyển rất rộng và chịu khó lùi sâu phòng ngự. Số 7 của Les Bleus đã dập tắt những nghi ngờ về tình trạng thể lực của anh tại World Cup năm nay.Griezmann đã không sung mãn như vậy ở giai đoạn đầu World Cup. Trong cả 4 trận đầu tiên trên đất Nga, cầu thủ thuộc biên chế Atletico Madrid đều bị thay ra vào nửa cuối hiệp hai do có dấu hiệu hụt hơi. Nhưng hai trận gần đây với Uruguay và Bỉ, Griezmann đều chạy đủ 90 phút ở cường độ hoạt động cao. “Tôi đã khỏe hơn, tràn đầy năng lượng và chơi tốt hơn và cuối trận. Tôi cũng hồi phục thể lực nhanh hơn”, chân sút đã có 3 bàn tại World Cup 2018 phát biểu sau trận bán kết.Ngay từ tháng 5 khi lên tập trung ở trung tâm huấn luyện Clairefontaine, Griezmann đã được các chuyên gia thể lực thiết kế bài tập hồi phục riêng. Cầu thủ 27 tuổi vừa trải qua mùa giải căng thẳng ở Atletico Madrid với 3872 phút thi đấu. Do vậy chương trình hồi phục của Griezmann không nhắm tới mục đích đạt 100% thể lực trong thời gian sớm nhất. Việc Deschamps rút Griezmann ra nghỉ ở các trận vòng bảng cũng là để tích lũy thể lực cho vòng knock-out. Và thực tế là càng chơi thì Griezmann càng vào phom.Vấn đề thể lực được ĐT Pháp quan tâm trọng điểm tại World Cup 2018. Deschamps không muốn lặp lại tình trạng tại EURO 2016. Ở giải đấu cách đây 2 năm, các cầu thủ Pháp tỏ ra đuối sức trong trận chung kết với Bồ Đào Nha. Nói đúng hơn là Pháp đã tính toán sai điểm rơi phong độ.Trong chiến dịch World Cup 2018, Pháp đã thuê chuyên gia thể lực mới Gregory Dupont kể từ tháng 11/2017. Dupont là người chịu trách nhiệm thiết kế chương trình tập luyện thể lực cho đội bóng áo lam, nhằm đạt thành tích cao nhất trên đất Nga. Theo đó, điểm rơi phong độ của ĐT Pháp được tính vào vòng knock-out hoặc 3 tuần sau ngày khai mạc. Việc Pháp rơi vào bảng C khá nhẹ với Đan Mạch, Peru, Australia là một thuận lợi để triển khai kế hoạch này.Thực tế cho thấy các cầu thủ Pháp càng vào sâu trong giải càng khỏe. Trước Uruguay, cả đội di chuyển tổng quãng đường 99 km. Con số này tăng lên 102 km ở trận gặp Bỉ. Ngoại trừ Varane và Umtiti, các cầu thủ còn lại đều chạy nhiều hơn so với chính mình tại hai trận vừa qua.Khâu y tế được coi trọng không kém, Mbappe được chuyên gia nắn xương Jean-Yves Vandewalle chữa lành chấn thương đốt sống trước trận gặp Bỉ. Bác sĩ Franck Le Gall tập trung giải quyết chấn thương đầu gối trái của Umtiti.Các cầu thủ Pháp đều đang ở tình trạng thể lực hoàn hảo cho trận chung kết. Điểm rơi phong độ sẽ là ngày 15/7 sắp tới. Les Bleus sắp tới ngày hái quả ngọt sau kế hoạch chuẩn bị bài bản và công phu.