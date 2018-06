Thủ quân Tây Ban Nha nói gì sau cuộc ẩu đả với 'sếp' lớn?

Vào lúc 01h00 rạng sáng mai (16/6) theo giờ Việt Nam, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Tây Ban Nha. Đây được đánh giá là cặp đấu đáng xem nhất tại vòng bảng World Cup 2018, bởi đôi bên đều sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới trong đội hình.



Tuy nhiên, trước thềm trận đấu mang tính quyết định này, nội bộ Tây Ban Nha lại rối như canh hẹ.

Một ngày trước khi World Cup 2018 khai mạc, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales đã quyết định sa thải Julen Lopetegui vì HLV này “đi đêm” với Real Madrid.

Vì chủ tịch của RFEF đã rất tức giận khi ông chỉ biết thông tin Lopetegui đến Real Madrid khoảng 5 phút trước khi CLB này đưa ra thông báo chính thức. Bên cạnh đó, ông cáo buộc Lopetegui phản bội đội tuyển bởi lẽ HLV 51 tuổi vừa gia hạn hợp đồng vào tháng 5 vừa qua.



Hầu hết các cầu thủ Tây Ban Nha đều ủng hộ Rubiales vì họ cảm thấy Lopetegui không tập trung vào đội tuyển. Chỉ duy nhất Sergio Ramos đứng ra bảo vệ Lopetegui. Đây là điều khá dễ hiểu vì Ramos đang là đội trưởng của Real Madrid, nơi Lopetegui sẽ trở thành HLV mới thay thế cho Zidane.



Có lẽ cũng vì thế mà Ramos tỏ ra rất tức giận khi Rubiales quyết định sa thải Lopetegui và bỏ qua lời can ngăn của anh.

Theo báo chí Tây Ban Nha, khi Rubiales đến sân tập của đội tuyển Tây Ban Nha để trấn an các cầu thủ, Ramos đã to tiếng và lao vào đòi ăn thua đủ với vị Chủ tịch 40 tuổi này.



Rất may là các cầu thủ khác của La Roja kịp thời phản ứng và không để chuyện đáng tiếc xảy ra. Gerard Pique là người đứng gần nhất và anh đã nhanh chóng ôm chầm lấy Ramos, đẩy trung vệ này ra xa Rubiales. Sau khi bình tĩnh lại, Ramos đã chủ động làm hòa với Rubiales nhưng nhất quyết không xin lỗi.

Ramos và tân HLV Hierro trong buổi họp báo.



“Tôi hy vọng chúng tôi có một đội tuyển quốc gia như đã có trước đây. Chúng tôi không cần phải đánh giá những gì người khác làm, cả đội chỉ tập trung vào mọi thứ của khía cạnh thể thao”. Chỉ vài giờ sau cuộc ẩu đả, Ramos đã có buổi họp báo cùng với HLV tạm quyền Hierro. Tại đây đội trưởng của tuyển Tây Ban Nha chia sẻ: “Có vẻ như chúng tôi đang ở trong một phòng tang lễ khi World Cup bắt đầu. Điều này thật tồi tệ. Tôi muốn kết thúc bằng một nụ cười, và chúng ta phải sang trang mới khi điều này không dễ chịu chút nào. Lopetegui là một phần của những gì đã được thực hiện trong chặng đường vừa qua, nhưng tuyển quốc gia mới là trên hết tất cả. Chúng ta cần phải sang trang, và không ai tốt hơn để lấp đầy khoảng trống đó hơn Hierro”.“Tôi hy vọng chúng tôi có một đội tuyển quốc gia như đã có trước đây. Chúng tôi không cần phải đánh giá những gì người khác làm, cả đội chỉ tập trung vào mọi thứ của khía cạnh thể thao”.

HLV Santos. Ảnh: EFE. Bên kia chiến tuyến, HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha cho rằng, việc thay “tướng” trước thềm giải đấu sẽ không ảnh hưởng tới sức mạnh và lối chơi của Tây Ban Nha. Santos nói: “Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng vĩ đại. Tôi sẽ có cơ hội so tài cùng Fernando Hierro. Tây Ban Nha sẽ cố gắng giành chiến thắng và họ tin tưởng vào khả năng của mình.



Tây Ban Nha đã sử dụng lối chơi của mình trong suốt 10 năm qua. Tôi không nghĩ rằng việc thay HLV sẽ khiến họ từ bỏ lối chơi đó. Đồng thời, sức mạnh của họ cũng không bị ảnh hưởng.



Điều quan trọng nhất với Bồ Đào Nha là phải tập trung vào chính bản thân mình. Chúng tôi tham dự World Cup 2018 với niềm tin tương tự như khi vô địch EURO 2016. Tôi và các học trò tôn trọng đối thủ nhưng luôn khao khát giành chiến thắng”. Santos nói: “Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng vĩ đại. Tôi sẽ có cơ hội so tài cùng Fernando Hierro. Tây Ban Nha sẽ cố gắng giành chiến thắng và họ tin tưởng vào khả năng của mình.Tây Ban Nha đã sử dụng lối chơi của mình trong suốt 10 năm qua. Tôi không nghĩ rằng việc thay HLV sẽ khiến họ từ bỏ lối chơi đó. Đồng thời, sức mạnh của họ cũng không bị ảnh hưởng.Điều quan trọng nhất với Bồ Đào Nha là phải tập trung vào chính bản thân mình. Chúng tôi tham dự World Cup 2018 với niềm tin tương tự như khi vô địch EURO 2016. Tôi và các học trò tôn trọng đối thủ nhưng luôn khao khát giành chiến thắng”.

Saudi Arabia trừng phạt một loạt cầu thủ vì trận thua đậm Nga LĐBĐ Saudi Arabia đã nổi giận đùng đùng với đội nhà vì trận thua tan nát trước Nga trong ngày khai mạc World Cup 2018.

Ba điểm nóng quyết định đại chiến Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha Nội chiến bán đảo Iberia giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là trận đấu được chờ đợi nhất đêm nay và cuộc chiến này nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi những điểm nóng trên sân.

Bảo Tuấn - A Phi