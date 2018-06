Thư World Cup 2018: Chào nước Nga!

Vượt 6.000km để yêu

Đại bản doanh của đội tuyển Pháp tại World Cup 2018 ở Istra, cách trung tâm thủ đô Moscow chừng 100km. Tại đây trong chiều 12/6, rất đông CĐV đã tụ tập để theo dõi buổi tập của thầy trò Didier Dechamps. Pháp được xem là một trong những ứng viên lớn ở World Cup 2018, và không ngạc nhiên khi rất nhiều CĐV Pháp đã sang Nga để cổ vũ cho đội nhà.

Thực tế là cho tới hôm qua, Moscow và nhiều thành phố khác của Nga đã bắt đầu tấp nập du khách là CĐV của 32 đội bóng tham dự World Cup 2018. Khác với ngày 2 ngày đầu tiên chúng tôi đặt chân tới nơi, sân vận động Luzhniki hôm qua trông đã rất…tươm tất, hay nói theo tinh thần của BTC nước chủ nhà là tiệc đã sẵn sàng và chỉ còn đợi thực khách tận hưởng.

Bên ngoài sân vận động Luzhniki, tôi “đụng” ngay một nhóm CĐV Argentina. Romero, anh chàng có cái tên giống một thành viên Abiceleste cho biết, đã cùng các bạn có mặt ở Moscow được 2 ngày. Tất cả đều rất háo hức trước viễn cảnh đội tuyển Argentina đoạt cúp vàng. Theo Romero, anh không thể cưỡng được kế hoạch sang Nga xem World Cup, bởi đây có thể là kỳ cuối cùng Lionel Messi, cầu thủ yêu thích anh tham dự.

Tại World Cup 2018, Argentina rơi vào bảng D khá thuận lợi, với các đội Iceland, Nigeria và Croatia. Ở trận ra quân ngày 16/6 tới trên sân Otkrytiye, đối thủ của Argentina là đội bóng “bé hạt tiêu” Iceland. “Tin tôi đi, Messi sẽ ghi bàn. Chúng tôi chắc chắn thắng 3-0”-Romero hào hứng nói. Cả nhóm CĐV Argentina đã rất vui vẻ khi được đề nghị chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm. Có vẻ như những người yêu thích bóng đá đã sẵn trong mình sự vui nhộn, cởi mở. Không phải ai cũng sẵn lòng vượt hàng chục nghìn km tới một quốc gia xa xôi để đắm mình vào những ngày tháng quanh trái bóng tròn.

Ở Istra, đồng nghiệp của chúng tôi đã gặp nhiều CĐV Pháp là nữ, đứng hàng giờ bên ngoài nơi tập của tuyển Pháp chỉ để được nhìn một lúc những tình yêu của mình. Rất dễ gặp cảnh dăm ba CĐV nữ, cầm các tấm biển với dòng chữ như thế này: “Em đã vượt 6.000km tới đây để nhìn anh. Antoine, em yêu anh!”. Tiền đạo Antoine Griezmann ắt phải sung sướng lắm khi đọc những lời tỏ tình này.

Nhóm CĐV Argentina bên ngoài sân Luzhniki một ngày trước lễ khai mạc. Ảnh: D.A.

Đến, đi để yêu người Nga

Truyền thông phương Tây đã tô đậm các nguy cơ an ninh tại Nga trong thời gian diễn ra World Cup 2018. Thực tế như nhiều quốc gia châu Âu, Nga đang đối diện với nhiều mối lo từ các tổ chức khủng bố quốc tế.

Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) từng tuyên bố, sẽ tấn công Nga ở World Cup 2018. Đáp lại, Tổng thống Vladimir Putin lạnh lùng tuyên bố, đừng có…dại mà đụng vào Nga. Nga đã huy động một lực lượng lớn bảo vệ World Cup 2018. Chỉ riêng tại thủ đô Moscow, quân số đảm bảo an ninh đã lên tới hơn 30.000 người. Chính quyền thậm chí đặt hệ thống phòng không tối tân và các tiêm kích hiện đại trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để ngăn chặn mọi nguy cơ về an ninh. Quanh khu vực sân vận động Luzhniki và các điểm tham quan nổi tiếng ở Moscow những ngày này, nhân viên an ninh xuất hiện dày đặc.

Nhưng điều này đồng thời cũng khiến tạo nên một cảm giác an toàn cho du khách và các CĐV nước ngoài. Thú thực, chúng tôi cũng từng rất băn khoăn khi được nghe những cảnh báo về an ninh tại Nga mùa World Cup, từ nạn “đầu trọc” tới nguy cơ tấn công khủng bố, móc túi…So với những cảnh báo trên thì thực tế 3 ngày tại Moscow thực sự dễ chịu.

Hãy thử hỏi thăm đường hoặc thông tin các tình nguyện viên trẻ, từ sân bay Sheremetiyevo tới Luzhniki hay khu vực fanzone, khách sẽ thực sự bất ngờ với sự niềm nở, nhiệt tình từ phía người đối diện. Các hàng quán luôn rộng cửa với du khách. Và ngoại trừ việc rất ít chịu nói tiếng Anh, nhân viên an ninh cũng có thể là địa chỉ tin cậy khi bạn cần sự giúp đỡ.

Nước Nga không cần đăng cai World Cup để trở nên vĩ đại. Không có World Cup 2018, Tổng thống Vladimir Putin vẫn là một trong những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Nhưng World Cup 2018 đang giúp Nga trở thành nơi kết nối hàng triệu, triệu bàn tay và trái tim.

Hãy đến, đi để yêu người Nga, và tận hưởng một mùa hè cháy bỏng!

Diệu An (từ Moscow)