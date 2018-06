Thụy Điển vs Hàn Quốc (0-0): Một mất một còn

Cả Thụy Điển và Hàn Quốc đều không được đánh giá cao ở bảng F với sự góp mặt của Đức và Mexico. Và thực tế, Mexico đã cho thấy sự khó chơi của mình khi xuất sắc hạ gục ĐKVĐ thế giới Đức 1-0 ở trận đấu diễn ra đêm qua. Trong tình thế ấy, Thụy Điển vs Hàn Quốc buộc phải quyết chiến với nhau để nhen nhóm hy vọng đi tiếp. So với Hàn Quốc, Thụy Điển được đánh giá cao hơn nhờ lối chơi gắn kết và dàn cầu thủ cao to.

Tuy vậy, những bước chạy đà đáng thất vọng trước thềm giải đấu tại Nga này sẽ là một điều khiến NHM đội bóng Bắc Âu này phải lo lắng. Thụy Điển đã không thắng trong cả 4 trận đấu gần nhất, với 2 thất bại và 2 trận hòa và chỉ ghi được duy nhất 1 bàn.

Bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc cũng có phong độ gần đây không sáng sủa hơn là bao. Cụ thể, đội tuyển đến từ xứ sở kim chi đã để thua 3 và hòa 1 trong 5 trận đấu gần nhất. Còn xa hơn, ở vòng loại World Cup 2018, Hàn Quốc đã thể hiện thiếu thuyết phục và để mất ngôi nhất bảng A vào tay của Iran khi kém hơn tới 7 điểm.

Trước trận đấu, HLV Shin Tae-yong của Hàn Quốc tiết lộ ông đã có những phương án nhất định để giúp Hàn Quốc có thể vượt qua một Thụy Điển được đánh giá cao hơn, cụ thể là liên tục thay đổi số áo trong các buổi tập nhằm đánh lừa đối phương. Chỉ có tiền đạo Son Heung-min và đội trưởng Ki Sung-yueng là vẫn khoác trên mình số áo quen thuộc.

"Các cầu thủ đổi số áo bởi chúng tôi muốn "giấu bài" và cố gắng đánh lừa các đối thủ. Họ có thể biết một số cầu thủ của chúng tôi nhưng rất khó để các cầu thủ phương Tây phân biệt những cầu thủ châu Á và đó là lí do tôi làm như vậy. Tất cả HLV đều cảm thấy đối thủ luôn luôn theo dõi mình. Tôi nghĩ đó là điều bình thường khi chúng ta đều cố gắng thu nhập những thông tin về đối thủ của mình nhiều nhất có thể" - HLV Shin Tae-yong khẳng định.

Cả Thụy Điển và Hàn Quốc đều không muốn thua ở trận ra quân, nhất là đã chứng kiến sự lợi hại của Mexico. Rõ ràng, họ sẽ không có nhiều cơ hội khi đối đầu Đức lẫn Mexico, vậy nên sẽ buộc phải dẫm đạp nên nhau để thắp sáng hy vọng giành 1 trong 2 vé vào vòng knock-out.

Đội hình dự kiến:

Thụy Điển: Olsen; Augustinsson, Lindelof, Granqvist, Lustig; Ekdal, Larsson; Forsberg, Claesson; Toivonen, Berg.

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu; Yun Young-sun, Oh Ban-suk. Kim Young-gwon; Jung Woo-young, Ja-song Lee, Ki Sung-yueng, Koo Ja-cheol, Yong Lee; Hwang Hee-chan, Son Heung-min.

Lâm Văn