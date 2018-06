Tin nhanh: Cầu thủ Thụy Điển bị dọa giết vì sai lầm trận gặp Đức

TRỰC TIẾP Argentina vs Nigeria (0-0): Cơ hội cuối của Messi Sau 2 trận cầu bất lực, đã đến lúc Messi phải thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình để đưa Argentina vượt qua "quan ải" mang tên Nigeria. Bây giờ hoặc không bao giờ!

Vẻ đẹp tinh khôi của nữ sinh báo chí mê tuyển Hàn Quốc Xuất hiện trong chương trình ‘Nóng cùng World Cup 2018’ do VTV sản xuất với tư cách là đại diện đội tuyển Hàn Quốc, Nguyễn Thanh Hằng gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp tinh khôi.

HLV Bồ Đào Nha tiếc nuối vì không gặp Nga HLV Fernando Santos tỏ ra khá tiếc nuối khi Bồ Đào Nha mất cơ hội đọ sức với đội chủ nhà Nga ở vòng 1/8 World Cup 2018.

World Cup 2018 mới chỉ bước vào loạt trận cuối cùng của vóng bảng những đã thiết lập kỷ lục mới về số quả phạt đền so với 20 kỳ World Cup trước đó. Tính đến hôm qua, các trọng tài đã thổi tổng cộng 20 quả phạt đền, trong đó 15 quả được chuyển hóa thành bàn thắng. Đây là con số kỷ lục trong 1 vòng chung kết World Cup. Nguyên nhân dẫn tới kỷ lục này là do LĐBĐ thế giới (FIFA) quyết định sử dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video (VAR - Video Assistant Referee) vào các trận đấu.Người phát ngôn của Liên đoàn Bóng đá Ai Cập Osama Ismail hôm nay khẳng định, Mohamed Salah đang hạnh phúc khi được cống hiến trong màu áo tuyển quốc gia. Anh vẫn luyện tập hăng say, vui vẻ cùng các đồng đội tại đại bản doanh của đội tuyển Ai Cập ở Nga. Trước đó, các trang báo nổi tiếng thế giới đồng loạt đăng tin rằng Salah sẽ chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế vì những áp lực ngoài bóng đá.Ronaldo một lần nữa ghi danh vào lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng theo cách không mong muốn, ở trận hòa Iran tối 25/6. Theo đó, việc CR7 sút trượt một quả phát đền ở phút 53 khiến anh trở cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên hỏng phạt đền ở World Cup. Trước khi gặp Iran, Bồ Đào Nha thành công ở cả bảy quả phạt đền họ được hưởng trong lịch sử các kỳ World Cup.. Em gái của Neymar, Rafaella Beckran (22 tuổi) đã bị ngất khi xem Brazil thi đấu trong trận gặp Costa Rica vừa qua. Theo các nguồn tin, cô gái đã ngã khuỵu khi thấy anh trai Neymar ghi bàn thắng cho đội nhà. Ngay sau đó, cô đã được các nhân viên y tế tại sân vận động chăm sóc.Đội tuyển Đức đã ngược dòng giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Thụy Điển ở lượt trận thứ hai thuộc bảng F tới qua, nhờ cú sút phạt đẹp mắt thành bàn thắng của Toni Kroos ở phút bù giời cuối cùng. Sau trận đấu, Jimmy Durmaz, người đã phạm lỗi với cầu thủ Đức, để dẫn đến tình huống trọng tài thổi quả phạt này, đã nhận nhiều tin nhắn đe dọa tính mạng."Mục tiêu chính của chúng tôi là biến trận này trở thành lần cuối cùng Lionel Messi xuất hiện ở World Cup. Chúng tôi đều thích xem Messi chơi bóng. Nhưng anh ấy là đối thủ tiếp theo của Nigeria, nên chúng tôi không có lựa chọn nào khác", hậu vệ Idowu tuyên bố trước thềm trận đấu gặp Argentina tối nay.Ở trận đấu quyết định gặp Serbia tại bảng E World Cup 2018 ngày 28/6, Brazil sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ phải Danilo và cầu thủ chạy cánh Douglas Costa. Danilo dính chấn thương bắp đùi còn Douglas Costa dính chấn thương gân khoeo ở trận gặp Costa Rica.

Huyền Mai