Tin nhanh: Toni Kroos lập kỷ lục tại Word Cup

Ở loạt trận thứ 2 của bảng G tối qua, đội tuyển Bỉ đã dễ dàng đánh bại Tunisia với tỷ số 5-2. Những người lập công cho "Quỷ đỏ" ở trận này là Lukaku (cú đúp), Hazard (cú đúp) và Michy Batshuayi. Tunisia gỡ gạc được hai bàn thắng do công của Dylan Bronn và Kharzi.HLV Roberto Martinez của đội tuyển Bỉ xác nhận cả 3 tiền đạo đá chính của ông đều dính chấn thương ở trận thắng đậm Tunisia 5-2. Ba cầu thủ này gồm Hazard, Dries Mertens và Lukaku. Trong trận đấu với Tunisia, Lukaku phải rời sân ngay từ phút 59. Sau đó ít phút, đến lượt Hazard được cho ra nghỉ và đến cuối trận, Dries Mertens cũng không thể trụ lại.Tiền đạo Romelu Lukaku đã đi vào lịch sử bóng đá Bỉ sau khi lập cú đúp vào lưới Tunisia trong cuộc đọ sức tối qua tại bảng G. Hai bàn thắng này nâng số bàn thắng Lukaku ghi được cho Bỉ ở các giải đấu lớn (World Cup và EURO) lên 7 bàn thắng, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào trong lịch sử đội tuyển này. Bên cạnh đó, Lukaku cũng củng cố vị trí chân sút số 1 lịch sử đội tuyển Bỉ với tổng cộng 40 bàn thắng sau 71 trận đấu. Anh là cầu thủ đầu tiên lập cú đúp trong 2 trận đấu liên tiếp ở World Cup sau Diego Maradona năm 1986.Mặc dù thi đấu rất nỗ lực, song đội tuyển Hàn Quốc vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Mexico. Hai bàn thắng của “El Tri” ở trận này đến từ Carlos Vela và Javier Hernandez. Bên phía đội bóng xứ sở kim chi, Heung-min là cái tên duy nhất điền tên lên bảng điện tử. Với chiến thắng này, đội tuyển Mexico vươn lên dẫn đầu bảng F với 6 điểm sau 2 lượt trận. Về phần mình, Hàn Quốc đứng bét bảng sau 2 trận thua liên tiếp.Nhà ĐKVĐ ngược dòng đánh bại Thụy Điển với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ 2 bảng F rạng sáng nay. Trong hơn 10 phút cuối trận, khi hai đội đang hoà nhau với tỷ số 1-1, Boateng nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Những tưởng đây là tỷ số cuối cùng của trận đấu thì Toni Kroos thực hiện cú đá phạt thành bàn tuyệt đẹp giải cứu Đức ở phút bù giờ cuối cùng. Nhờ chiến thắng nghẹt thở này, Die Mannschaft hồi sinh cơ hội giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2018.Rạng sáng nay, Toni Kroos đã lậpsiêu phẩm sút phạt giải cứu Đức khỏi trận thua trước Thuỵ Điển ở phút bù giờ cuối cùng. Theo thống kê của Opta, trước khi ghi bàn, Kroos đã góp mặt vào 144 lần chạm bóng trên sân. Đây là kỷ lục dành cho một cầu thủ Đức tính trong một trận đấu ở World Cup từ năm 1966.Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Szymon Marciniak vang lên, các thành viên trong BHL tuyển Đức và Thụy Điển đã lao vào và suýt choảng nhau bên ngoài đường pitch. Lý do được cho là 2 thành viên trong BHL uyển Đức tiến về phía chỗ ngồi của BHL và những cầu thủ dự bị của Thụy Điển để chế giễu trận thua. Rất may là lực lượng an ninh đã can thiệp ngay sau đó.

