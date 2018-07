Tin nhanh: Trợ lý HLV tuyển Croatia bị đuổi về nước trước thềm bán kết

. Ngôi sao Mario Mandzukic đã quyết định chi 3.000 bảng (hơn 90 triệu đồng) để mua bia chiêu đãi cả thị trấn ở quê nhà Slavonski Brod khi xem Croatia thi đấu ở World Cup 2018 qua màn hình lớn ở Brod Fortress. Có hàng trăm người đã xem mỗi trận đấu của Croatia từ đầu giải, và số tiền bia hiện tại đã lên đến 3.000 bảng (khoảng 92 triệu VNĐ). Ban tổ chức không hạn chế bia miễn phí nhưng các cổ động viên có dấu hiệu say xỉn sẽ bị từ chối phục vụ.LĐBĐ Croatia vừa ra quyết định yêu cầu trợ lý HLV Ognjen Vukojevic dừng công việc tại Nga để trở về quê nhà chỉ một ngày trước khi đội tuyển nước này bước vào trận bán kết World Cup với Anh. Nguyên nhân là do Ognjen Vukojevic đã tạo nên làn sóng phản đối dữ dội thông qua đoạn video ăn mừng sau chiến thắng trước chủ nhà Nga ở tứ kết. Trong đoạn video, Vukojevic cùng hậu vệ Domagoj Vida đã hô vang "Vinh quang dành cho Ukraine" và một số khẩu hiệu liên quan đến chính trị.Tiền đạo Kylian Mbappe đã không tham gia buổi tập cuối cùng của đội tuyển Pháp trước trận bán kết với Bỉ vì vấn đề thể lực. Ngoài tiền đạo này, các ngôi sao khác là Samuel Umtiti, N'Golo Kante và Benjamin Pavard cũng không có mặt. Theo Goal, chỉ duy nhất Mbappe có dấu hiệu kiệt sức trong khi 3 cái tên còn lại đều sẵn sàng. Nếu mất Mbappe, Pháp có thể phải sử dụng Dembele ở vị trí tiền đạo cánh phải. Ngoài ra, Nabil Fekir, Thomas Lemar và Florian Thauvin cũng có thể đảm nhiệm vai trò này nếu cần.“Tôi nghĩ Fellaini là người mà bạn phải làm việc cùng để đánh giá đúng những gì cậu ấy mang lại. Tôi cũng cho rằng cậu ấy đang bị đánh giá sai về kỹ thuật chơi bóng. Trong thực tế, Fellaini là người khéo léo hơn những gì đám đông nghĩ rất nhiều. Fellaini sinh ra để chiến đấu và luôn là người chiến thắng. Cậu ấy là mẫu cầu thủ chơi đồng đội, luôn sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Fellaini là mẫu cầu thủ mà bất cứ HLV nào trên thế giới cũng đều muốn có”, HLV Martinez ca ngợi trò cưng của Jose Mourinho trước thềm trận bán kết với Pháp.Trong buổi tập mới nhất trước thềm bán kết gặp Anh, có tới 3 cầu thủ trong đội hình 1 là thủ thành Danijel Subasic, hậu vệ phải Sime Vrsaljko và trung vệ Dejan Lovren vắng mặt vì chấn thương. Subasic gặp vấn đề về gân khoeo ở trận tứ kết với Nga còn Lovren bị đau sau một buổi tập. Trường hợp của Vrsaljko là nặng nhất. Anh dính chấn thương ở hiệp phụ đầu tiên trận gặp Nga và không thể thi đấu."Tôi đã thi đấu cả năm với Kante. Anh ấy là người giỏi nhất thế giới ở vị trí của mình. Khi anh ấy đạt phong độ cao nhất, đội của anh ấy có 95% khả năng chiến thắng", ngôi sao của tuyển Bỉ Eden Hazard ca ngợi đồng đội tại CLB Chelsea trước trận bán kết World Cup tại Saint Petersburg.Tin đồn về việc Cristiano Ronaldo sẽ chuyển đến Juventus chơi bóng đã làm lu mờ ngày ra mắt CLB của tân binh Emre Can. Ở buổi họp báo ra mắt của Can, mọi câu hỏi dồn dập gửi tới anh đều liên quan tới... Ronaldo. Dù vậy, Can vẫn tỏ ra khá thoái mái, vui vẻ và cho biết anh hoan nghênh nếu Ronaldo đến CLB.

Huyền Mai