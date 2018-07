Tin nhanh: Tuyển thủ Đan Mạch bị doạ giết vì sút hỏng luân lưu

Sau 90 phút thi đấu căng thẳng, đội tuyển Thụy Điển đã giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trước đội tuyển Thụy Sĩ ở trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2018. Đây là lần đầu tiên sau 24 năm, đội bóng của vùng Bắc Âu tới vòng tứ kết tại sân chơi thế giới. World Cup 1994, họ vượt qua Saudi Arabia và Romania trước khi bị Brazil chặn đứng ở vòng bán kết.Rạng sáng nay, đội tuyển Anh đánh bại Colombia với tỷ số 4-3 trong loạt "đấu súng" cân não trên chấm 11m luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu) ở vòng 1/8 World Cup 2018. Đây là lần đầu tiên người Anh chiến thắng bằng loạt đá cân não tại World Cup, sau ba lần thất bại đau đớn dưới tay Tây Đức (bán kết 1990), Argentina (vòng 1/8 1998) và Bồ Đào Nha (tứ kết 2006). Đối thủ của Tam Sư tại tứ kết là đội tuyển Thụy Điển.Liên đoàn bóng đá Đan Mạch phải nhờ tới cảnh sát vào cuộc để bảo đảm an toàn tính mạng cho tiền đạo Nicolai Jorgensen, sau khi nh nhận hàng loạt lời doạ giết. Nguyên nhân là bởi chân sút này thực hiện không thành công một quả luân lưu, khiến đội nhà thua Croatia 2-3 sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu tại vòng 1/8 World Cup 2018.Tiền vệJohn Obi Mikel tiết lộ, tầm 4 tiếng trước trận đấu giữa Nigeria và Argentina ở loạt trận cuối cùng vòng bảng, bố của anh bị bắt cóc. Dù rất lo lắng cho cha nhưng Mikel không tiết lộ thông tin vì sợ ảnh hưởng tới tinh thần toàn đội. Sau đó, anh vẫn quyết định ra sân trận đấu quan trọng này. May mắn, câu chuyện của Mikel kết thúc có hậu. Bố anh được cảnh sát giải cứu thành công. Ông chỉ phải đến bệnh viện để điều trị vết thương do bị bọn bắt cóc tra khảo.Theo tờ Daily Mail, Juventus đang rất muốn chiêu mộ siêu sao Ronaldo từ Real và họ cũng sẵn sàng trả cho CR7 mức lương lên đến 500.000 bảng/tuần với trong vòng 4 năm. Như vậy, nếu gia nhập đội bóng Italia thì chân sút 33 tuổi sẽ nhận được số tiền hơn 106 triệu bảng/4 năm. Tuy vậy, thương vụ này cũng rất khó thực hiện bởi số tiền giải phóng hợp đồng cho Ronaldo lên tới con số 886 triệu bảng. Do đó, Juventus nhiều khả năng cần phải đàm phán với Real để mua lại tuyển thủ Bồ Đào Nha.“Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng, thậm chí ngay trong 90 phút. Chúng tôi rõ ràng là đội chơi tốt hơn và khát khao chiến thắng hơn. Colombia có vẻ muốn thủ hòa ngay từ đầu. Ngay cả khi bị gỡ hòa ở phút chót, các cầu thủ của tôi vẫn vượt qua và cho thấy bản lĩnh tuyệt vời”, HLV Gareth Southgate của đội tuyển Anh lên tiếng ca ngợi các học trò sau chiến thắng nghẹt thở trên chấm 11m trước Colombia.Trong cuộc chạm trán với Anh, Colombia phải đón nhận một tổn thất to lớn khi ngôi sao sáng nhất của họ, James Rodriguez gặp phải một chấn thương và không thể ra sân thi đấu. Thậm chí, anh còn không có tên trên băng ghế dự bị của đội bóng này. Chứng kết đội nhà thất bại ở loạt "đấu súng" cân não trước anh và dừng chân tại World Cup 2018, tiền vệ 27 tuổi đã bật khóc như một đửa trẻ trong khu vực kỹ thuật sau trận đấu.“Tôi muốn quay trở lại nắm giữ cương vị HLV trưởng ở đội tuyển Argentina. Thậm chí, tôi có thể làm việc mà không nhận bất kỳ đồng lương nào. Chỉ cần có cơ hội làm việc và tôi không cần đòi hỏi. Hy vọng Chúa sẽ giúp tôi đạt được điều mình muốn”, Diego Maradona tuyên bố ông muốn giữ cương vị HLV trưởng từ tay Jorge Sampaoli sau thất bại cay đắng của đội tuyển Argentina ở World Cup 2018.

Huyền Mai