Tin nhanh Word Cup: Mbappe hứng gạch đá vì tái diễn màn 'ăn vạ'

Ronaldo chính thức cập bến Juventus. Hôm qua, trang chủ CLB Real Madrid chính thức xác nhận siêu sao Cristiano Ronaldo rời Santiago Bernabeu, để cập bến Juventus. Hiện tại, đôi bên chưa hé lộ chi tiết về mức lương nhưng theo báo chí Tây Ban Nha, Ronaldo sẽ gắn bó với Juve theo bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2022. Mức lương mà siêu sao 33 tuổi được hưởng tại sân Juventus Arena là 30 triệu euro/năm.

“Quãng thời gian gắn bó với Real là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Real đã chinh phục trái tim tôi. Đó là lý do tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Florentino Perez, Ban lãnh đạo, các nhân viên của đội bóng cũng như các CĐV. Tôi rất biết ơn vì những gì mình đã nhận được trong những năm qua...Thế nhưng, tôi nghĩ rằng, đã đến lúc mình có bước đi mới trong sự nghiệp. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu Ban lãnh đạo đội bóng chấp thuận cho tôi ra đi”, Ronaldo đã viết tâm thư gửi các CĐV Real.



Pháp đánh bại Bỉ, vào chung kết World Cup sau 12 năm. Đội tuyển Pháp đã có mặt ở trận chung kết World Cup 2018 sau khi đánh bại Bỉ với tỷ số 1-0 ở bán kết rạng sáng nay. Người lập công cho Les Bleus ở trận này là trung vệ Samuel Umtiti. Đây là lần thứ ba Pháp vào chơi chung kết World Cup, trong vòng 20 năm qua. Ở hai lần trước, họ giành chiến thắng trên sân nhà năm 1998 và để thua Italy sau loạt luân lưu năm 2006. Đối thủ của Pháp sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Croatia và Anh.



Vào chung kết World Cup, HLV Pháp đưa học trò lên mây. "Cảm giác này thật đặc biệt. Tôi hãnh diện và tự hào vì các học trò của mình. Chúng tôi đã ở cùng nhau 49 ngày. Có rất nhiều khó khăn đã xảy ra, nhưng mọi thành viên đã lần lượt vượt qua. Chủ nhật tới sẽ là một ngày thật đặc biệt. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới các học trò và toàn thể thành viên trong ban huấn luyện. Họ còn trẻ, nhưng đã thể hiện cá tính và tinh thần quả cảm", Didier Deschamps phát biểu sau trận thắng Bỉ.

Bóng hồng Pháp, Bỉ gây sốt ở bán kết World Cup Tại trận bán kết World Cup rạng sáng nay, những bóng hồng cổ vũ cho đội tuyển Pháp và đội tuyển Bỉ đã tiếp thêm sức nóng cho "đại chiến".

Vỡ mộng vàng World Cup, HLV đội tuyển Bỉ nói gì? Để thua Pháp ở bán kết World Cup 2018, HLV Roberto Martinez của đội tuyển Bỉ nói rằng ông rất thất vọng nhưng không tuyệt vọng.

CĐV Pháp ăn mừng vào chung kết, pháo sáng rực trời đêm Chứng kiến đội tuyển Pháp xuất sắc đánh bại Bỉ với tỷ số 1-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2018, hàng chục nghìn CĐV nước này đã xuống đường mở hội ăn mừng chiến thắng.

"Không may cho chúng tôi khi trận đấu được định đoạt bởi pha bóng chết. Thế trận rất cân bằng và chặt chẽ. Nhưng chúng tôi đã thất bại khi đối thủ có một chút may mắn trước khung thành. Các học trò của tôi đã chiến đấu với tinh thần quật cường và tôi không thể đòi hỏi gì hơn. Chúng tôi rất thất vọng, nhưng vẫn còn trận tranh HCĐ phía trước. Toàn đội cần gạt thất bại sang một bên, để bật dậy chiến đấu thêm lần nữa", Roberto Martinez cho rằng đối thủ gặp may khi trận bán kết một World Cup được quyết định bởi tình huống cố định.Theo hãng thống kê Opta, Oliver Giroud là chân sút tệ nhất ở World Cup tới thời điểm này. Tính riêng trận bán kết thắng Bỉ 1-0 rạng sáng nay, Olivier Giroud tung ra tới sáu cú dứt điểm. Bốn trong số đó đi ra ngoài, hai tình huống còn lại thì bị hậu vệ đối phương truy cản. Tổng cộng, trung phong cắm tuyển Pháp đã có 13 pha dứt điểm kể từ đầu giải, nhưng chưa một lần trúng đích."Tôi không nghĩ rằng Pháp chơi hay hơn. Đối thủ đã sử dụng 11 cầu thủ, tập trung trong khoảng 35 mét trước khung thành họ. Pháp đã làm vậy kể từ đầu mùa. Trong trận gặp Uruguay, họ đã thắng nhờ một quả phạt trực tiếp. Giờ thì họ ghi bàn từ phạt góc để loại Bỉ. Thật đáng tiếc, nhưng bóng đá là vậy", thủ môn Thibaut Courtois phát biểu trước báo giới.Kylia Mbappe có màn trình diễn khá tốt trước Bỉ nhưng vẫn để lại ấn tượng không đẹp với pha ăn vạ cuối trận. Phút 93, Mbappe có tình huống cản trở pha bóng của Bỉ và nhận tác động từ cầu thủ đối phương. Anh năm sân lăn lội, nhưng các cầu thủ Bỉ ngay lập tức chạy đến xốc người Mbappe dậy. Chân sút của Paris Saint Germain sau đó đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài Cunha vì màn ăn vạ của mình. Hành vi của Mbappe tiếp tục nhận sự chie trích của cộng đồng mạng sau trận đấu.