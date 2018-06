Tin nhanh World Cup: HLV tuyển Argentina phủ nhận bị Messi chỉ đạo

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Maiochi và nhóm bạn đứng bật dậy để ăn mừng chiến thắng của đội nhà, nhưng cô bất ngờ bị mất thăng bằng. Nữ CĐV Brazil đánh rơi ly rượu vang và trượt ngã sõng soài xuống đất. Không may là những mảnh vỡ của chiếc ly thuỷ tinh đã đâm xuyên qua cổ của Maiochi khiến cô mất máu quá nhiều, trước khi kịp đưa đến bệnh viện.

"Những gì tôi nói với cầu thủ của mình là riêng tư. Tôi sẽ không tiết lộ những gì đã nói. Nhưng nó không giống như cách mà truyền thông đang mô tả. Tôi chỉ giao tiếp với Messi để hướng dẫn triển khai một trong những "bài" mà chúng tôi đã tập luyện", HLV Jorge Sampaoli lý giải việc ông nói chuyện với Messi trong trận đấu giữa Argentina và Nigeria. Các chuyên gia đọc khẩu hình khẳng định vị chiến lược gia đang "xin phép" ý kiến của Messi để tung Sergio Aguero vào sân."Lionel Messi là cầu thủ độc nhất. Cậu ấy đã ghi 65 bàn qua 127 trận cho Argentina. Chừng đó là đủ nói lên tài năng của Messi. Cậu ấy vẫn thường tạo nên khác biệt khi thi đấu ở Tây Ban Nha. Nhưng nếu đã có kinh nghiệm đối đầu Messi, chúng tôi sẽ hiểu được thói quen thi đấu của cậu ấy. Đối mặt với Messi ở Argentina, chúng tôi biết nhiều cách hạn chế khả năng cậu ấy", HLV Didier Deschamps cho biết trước trận đại chiến Pháp- Argentina ở trận mở màu vòng 1/8 World Cup tối nay.Những ngày qua, có thông tin cho rằng Real Madrid giảm số tiền phá vỡ hợp đồng với Ronaldo từ 1 tỷ euro xuống còn 120 triệu euro. Điều này đồng nghĩa với việc ngôi sao người Bồ không còn giữ vị trí "độc tôn" tại Santiago Bernabeu. Tuy nhiên, tờ Marca đã bác bỏ thông tin này. Theo đó, số tiền phá vỡ hợp đồng trong hợp đồng mới của Real với CR7 dự kiến vẫn sẽ là 1 tỷ euro.Fabian Delph vừa được HLV Gareth Southgate đặc cách cho tạm rời đại bản doanh tại Nga để về nước cùng cô vợ Natalie đón người con thứ ba sắp sinh. Tiền vệ của Man City chỉ mất 3 tiếng để bay từ Nga trở về Anh. Anh vẫn kịp trở lại góp mặt ở trận đấu ở vòng 1/8 World Cup 2018 gặp Colombia, diễn ra sau đây 4 ngày.Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, tiền vệcủa Croatia Luka Modric đã được trang Four Four Two là cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng World Cup 2018. Ở tuổi 33, Modric đã dẫn dắt Croatia, từ một đội bóng không được đánh giá cao trước giải đấu, vụt trở thành ứng viên đáng gờm cho chức vô địch sau vòng bảng. Cá nhân Modric cũng có riêng cho mình 2 bàn thắng.Một nhóm CĐV nhiệt thành của đội tuyển Bồ Đào Nha đã lái xe vượt qua 7.000 km đến Nga để cổ vũ Ronaldo và các đồng đội thi đấu tại World Cup 2018. Những người này sống 12 ngày trên xe với thức ăn, rượu vang, pho mát, xúc xích… mang từ quê hương của họ. Trên đường đi, họ chia sẻ những đồ ăn này với mọi người và nói về nền văn hóa Bồ Đào Nha cho mọi người biết.

