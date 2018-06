Tin nhanh World Cup: Lingard tạo thương hiệu ăn mừng bàn thắng mới

Anh dội mưa bàn thắng vào lưới Panama. Ở cuộc đọ sức tối nay, đội tuyển Anh đã thắng đậm Panama với tỷ số 6-1. Các bàn thắng của Tam Sư được thực hiện do công của Harry Kane (hat-trick), John Stones (cú đúp) và Jesse Lingard. Phía bên kia, đội trưởng Felipe Baloy là người ghi bàn thắng danh dự cho Panama. Với 2 trận thắng liên tiếp ở bảng G, Tam Sư sớm giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2018. Trong khi đó, Panama chính thức bị loại.



Kane dẫn đầu cuộc đua ghi bàn World Cup 2018. Hai pha đá phạt đền thành công và một bàn thắng may mắn khi bóng đập chân anh đi vào lưới Panama giúp Kane nâng tổng số pha lập công tại World Cup 2018 lên năm bàn. Thành tích này giúp thủ quân tuyển Anh vượt qua Romelu Lukaku và Ronaldo (cùng có 4 bàn) để dẫn đầu cuộc đua ghi bàn World Cup năm nay. Bỉ và Anh đã giành vé vào vòng knock-out, trong khi Bồ Đào Nha của Ronaldo chỉ cần một điểm ở trận cuối gặp Iran để đi tiếp.



Lingard tạo thương hiệu ăn mừng bàn thắng mới. Ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Anh trong chiến thắng giòn giã 6-1 trước Panama, Jesse Lingard đã có động tác ăn mừng đặc biệt để "trình làng" thương hiệu "JLingz Ltd" của mình. Cầu thủ chơi cho M.U che mặt bằng cách đặt 2 cổ tay cạnh nhau, đồng thời sử dụng ngón tay để tạo hình 2 chữ "JL" viết tắt của Jesse Lingard. Đáng chú ý, Lingard đã làm đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu "JLingz Ltd" với Văn phòng Sở hữu trí tuệ Vương quốc Anh để có thể toàn quyền sử dụng logo này trên các sản phẩm thương mại như quần áo, giày dép và mũ, ...

Tuyển Anh có thể vô địch World Cup. "Bạn phải có niềm tin có thể làm được. Tất nhiên, vẫn còn một hành trình dài trước mắt, với vô vàn khó khăn. Đội phải lên kế hoạch cho các trận đấu của mình", Harry Kane trả lời BBC khi được hỏi liệu tuyển Anh có thể đăng quang tại World Cup 2018. Thủ quân tuyển Anh lập hat-trick, giúp đội nhà đánh bại Panama 6-1 ở loạt trận thứ hai bảng G tối qua.



Nhật Bản buộc Senegal chia điểm. Dù hai lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, Nhật Bản đã kiên cường cầm hòa Senegal với tỷ số 2-2 ở lượt trận thứ 2 tại bảng H, World Cup 2018 tối qua. Sadio Mane và Moussa Wague là các cầu thủ lập công cho Senegal, còn Takashi Inui và Keisuke Honda là những cái tên đã ghi bàn gỡ hòa cho “Samurai xanh”. Với kết quả này, Nhật Bản và Senegal có được 4 điểm sau 2 lượt trận và sáng cửa giành vé vào vòng 1/8.



Đè bẹp Ba Lan, Colombia thắp lại hi vọng vào vòng 1/8. Rạng sáng nay, các cầu thủ Colombia giành chiến thắng 3-0 trước Ba Lan ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2018. Nhờ có chiến thắng này, Colombia đã thắp lại hi vọng giành vé vào vòng 1/8 với 3 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, thua trận thứ hai tại World Cup, Ba Lan trở thành đội đầu tiên của bảng H bị loại.



Salah cân nhắc từ giã đội tuyển Ai Cập. Mọi chuyện bắt nguồn từ tấm ảnh chụp Salah đứng cạnh Ramzar Kadyrov, người đứng đầu của Cộng hòa Chechnya. Sau đó, Kadyrov còn trao cho Salah quyền công dân danh dự của Cộng hòa Chechnya. Nhiều người cho rằng sự quan tâm mà nhà lãnh đạo Chechnya dành cho Salah, là nhằm tăng cường sức ảnh hưởng của mình. Những cáo buộc kể trên đã tạo ra áp lực lớn cho Mohamed Salah khiến anh tính tới việc chia tay đội tuyển Ai Cập.





Huyền Mai