Tin nhanh World Cup: Máy bay chở tuyển Saudi Arabia cháy động cơ

Đại diện châu Á nhận thất bại sít sao 0-1 ở trận ra quân bảng E World Cup 2018, sau khi trọng tài nhờ tới sự hỗ trợ của công nghệ trọng tài video (VAR) và cho Thụy Điển hưởng một quả phạt đền. Với thất bại này, cơ hội cạnh tranh vé vào vòng 2 của Hàn Quốc rất mong manh.Bỉ giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Panama ở trận ra quân bảng G World Cup 2018. Sau 45 phút đầu chật vật, "Quỷ đỏ" ghi đến 3 bàn thắng trong hiệp hai do công của Dries Mertens và cú đúp của Romelu Lukaku.Harry Kane xứng đáng với tấm băng thủ quân của đội tuyển Anh khi lập cú đúp giúp đội nhà đánh bại Tunisia với tỷ số 2-1 ở trận ra quân bảng G World Cup 2018. Đây là chiến thắng đầu tiên của tuyển Anh ở lượt ra quân tại các giải đấu lớn kể từ năm 2010, đồng thời mở toang cánh cửa vào vòng 2. Chỉ cần vượt qua đội bóng yếu nhất bảng là Panama, thầy trò HLV Gareth Southgate sẽ chính thức có tấm vé đi tiếp.''Tôi có thể nói gì, ngoài việc tin tưởng vào đội bóng. Tôi tin vào các cầu thủ và sẽ đưa ra một câu trả lời đơn giản. Chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ làm việc này", HLV tuyển Nga Stanislav Cherchesov tự tin với việc phải đối phó với Mohamed Salah trong trận gặp Ai Cập.Máy bay của hãng Rossiya Airline chở các thành viên đội tuyển Saudi Arabia cháy động cơ trên không hôm 18/6, khi đội đang di chuyển tới thành phố Rostov-on-Don, nơi họ chuẩn bị đấu với Uruguay trong trận đấu thứ 2 của bảng A. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn, nhưng gây không ít lo lắng cho toàn đội.Tiền đạo chủ lực của Brazil phải nghỉ buổi tập hôm 18/6 do bị đau sau trận hòa Thụy Sĩ. Hiện chưa rõ Neymar phải nghỉ tập là do chấn thương mới trong trận này hay tái phát vết rạn xương bàn chân hồi tháng 2.Nam diễn viên Ai Cập Maher Essam đã qua đời vì đột quỵ, sau khi xem trận cầu nghẹt thở giữa đội nhà và Uruguay tại World Cup 2018 ngày 15/6. Báo chí Ai Cập cho biết Maher Essam bị xuất huyết não do kích động khi xem trận đấu trên.

Huyền Mai