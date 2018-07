Tin nhanh World Cup: Mbappe 'xát muối' vào nỗi đau tuyển Anh

Bùi Tiến Dũng trao giải cầu thủ chơi hay nhất cho tiền vệ Croatia. Rạng sáng 12/7, thủ môn Bùi Tiến Dũng xuất hiện tại buổi họp báo sau trận bán kết giữa Croatia và Anh. Thủ môn U23 Việt Nam đã trao giải “Man of the match” cho Ivan Perisic của tuyển Croatia trước sự chứng kiến của hàng triệu fan túc cầu thế giới. Giải thưởng được quyết định thông qua bình chọn của người hâm mộ trên toàn thế giới từ thời điểm bắt đầu hiệp 2.

Kylian Mbappe "xát muối" vào nỗi đau tuyển Anh. “Bóng đá đang về nhà ư? Nhiệm vụ bất khả thi! Tôi xin lỗi… Tôi rất yêu mến nước Anh nhưng với những người đã chửi bới, mạt sát tôi cả ngày hôm qua thì đây là câu trả lời xứng đáng dành cho họ”, Mbappe viết trên trang cá nhân. Trước đó, "thần đồng" của bóng đá Pháp bị rất nhiều cổ động viên Anh chỉ trích, thậm chí là mạt sát vì màn ăn vạ câu giờ lộ liễu ở trận đấu với Bỉ.



Thua Croatia, tuyển Anh nhận thêm tin dữ về nhân sự. Không chỉ thua ngược Croatia 1-2 ở trận bán kết World Cup 2018 và lỡ cơ hội giành vé vào chơi chung kết, tuyển Anh còn nhận thêm tin dữ về Kieran Trippier khi anh dính chấn thương nặng ở cổ chân. Điều này đồng nghĩa, hậu vệ 27 tuổi thuộc biên chế Tottenham sẽ không thể cùng tuyển Anh tham dự trận tranh 3-4 với Bỉ vào tối 14/7 tới.

CĐV cảnh báo tay săn bàn tuyển Pháp nghiện… game Các CĐV Pháp đang lâng lâng trước chiến tích vào chung kết World Cup 2018 của đội nhà, nhưng họ cũng không quên cảnh báo Antoine Griezmann khi phát hiện ra rằng, tiền đạo này liên tục đăng tải những hình ảnh liên quan tới một tựa game.

Pháp áp đảo đội hình tiêu biểu bán kết World Cup 2018 Chiến thắng trong 90 phút trước Bỉ giúp đội tuyển Pháp áp đảo ở đội hình tiêu biểu bán kết World Cup 2018 do Goal bình chọn. Theo đó, có tới 6 học trò của HLV Didier Deschamps góp mặt trong đội hình này.

Thua Croatia, tuyển Anh nhận thêm tin dữ về nhân sự Không chỉ thua ngược Croatia 1-2 ở trận bán kết World Cup 2018 và lỡ cơ hội giành vé vào chơi chung kết, tuyển Anh còn nhận thêm tin dữ về Kieran Trippier. Theo đó, hậu vệ 27 tuổi này đã dính chấn thương nặng ở cổ chân và sẽ không thể tham dự trận tranh hạng 3 với Bỉ.

“Người Anh có lý do để khóc vì họ đã đến gần trận chung kết, nhưng họ còn có nhiều lý do để lạc quan hơn. Đội tuyển Anh đã tiến bộ hơn rất nhiều so với các giải đấu trước. Đó là đội tuyển trẻ. Phần lớn cầu thủ sẽ tiếp tục chơi ở World Cup tiếp theo, thời điểm họ đã tích lũy thêm kinh nghiệm. Nếu là quan chức Liên đoàn bóng đá Anh, tôi sẽ giữ chân Gareth Southgate và trợ lý Steve Holland, trao cho họ cơ hội mới ở Euro 2020 cũng như World Cup 2022”, HLV Mourinho phát biểu sau khi Tam Sư để thua Croatia ở trận bán kết World Cup 2018.Chiến thắng trong 90 phút trước Bỉ giúp đội tuyển Pháp áp đảo ở đội hình tiêu biểu bán kết World Cup 2018 do Goal bình chọn. Theo đó, có tới 6 học trò của HLV Didier Deschamps góp mặt trong đội hình này, bao gồm thủ thành đội trưởng Hugo Lloris, cặp trung vệ Raphael Varane – Samuel Umtiti, hậu vệ cánh Lucas Hernandez và cặp tiền vệ N'Golo Kante – Paul Pogba."Tôi rất vui vì quyết định của Ronaldo. Juventus sẽ là câu lạc bộ cuối cùng của cậu ấy. Đây sẽ là nơi khép lại sự nghiệp huy hoàng của cậu ấy", người đại diện khét tiếng của Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes khẳng định rằng Juventus sẽ là câu lạc bộ cuối cùng của siêu sao người Bồ Đào Nha.Tiền vệ phòng ngự Kante đang có màn trình diễn chói sáng trong màu áo tuyển Pháp tại World Cup 2018. Theo Daily Express, Chelsea chuẩn bị đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng và tăng mức lương cho N'Golo Kante lên 200.000 bảng/tuần. Đây là bước đi khôn ngoan của đội chủ sân Stamford Bridge bởi Kante đang là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của PSG trong mùa Hè 2018 này.