Tin nhanh World Cup: Neymar trình làng kiểu tóc 'mỳ tôm' lấy may

HLV Iceland tiết lộ cách cầm chân tuyển Argentina. "Hàng thủ của Iceland đã chơi thông minh. Chúng tôi biết rằng Argentina sẽ cầm bóng lên tới 60%, thậm chí là hơn 70%, nên rất khó để phòng thủ. Toàn đội đã chơi nỗ lực và tỉnh táo. Đây là trận đầu của Iceland ở World Cup, nhưng chẳng có điều gì làm cho chúng tôi bất ngờ cả. Mọi kế hoạch đều được chuẩn bị chi tiết", HLV Hallgrimsson của Iceland tiết lộ sau trận hoà 1-1 trước Argentina.



Mèo tiên tri đoán Mexico gục ngã trước Đức. “Nhà tiên tri” động vật nổi tiếng- chú mèo đen Cass đã đưa ra lựa chọn Đức là đội giành chiến thắng trận cuộc chạm trán với Mexico tại lượt trận đầu tiên ở bảng F, World Cup 2018 diễn ra vào lúc 22h00 tối nay. Ngoài ra, chú mèo Cass cũng đưa ra dự đoán Brazil sẽ vượt qua Thuỵ Sỹ trong trận ra quân World Cup ở bảng E rạng sáng mai.



HLV Thụy Sỹ tuyên bố "cứng" trước trận gặp Brazil. "Tôi không ở đây phải để tạo nên một trận đấu đẹp, mà để giành chiến thắng. Tôi khâm phục tuyển Brazil. Tuy nhiên, tôi chỉ tập trung vào cầu thủ của mình, chúng tôi tới đây để trình diễn lối chơi riêng", HLV Petkovic của Thuỵ Sỹ tuyên bố trước thềm trận ra quân gặp đối thủ mạnh Brazil.



Neymar trình làng kiểu tóc "mỳ tôm". Ngay trước thềm trận đấu gặp Thụy Sĩ, ngôi sao Brazil đã trình làng kiểu tóc mới được uốn nhuộm cầu kỳ. Chân sút sinh năm 1992 vẫn giữ nguyên kiểu đầu xoăn nhưng nuôi dài hơn một chút và nhuộm thành màu vàng nổi bật. Tiền đạo thuộc biên chế PSG hy vọng mái tóc theo phong cách "mỳ tôm" có thể mang lại may mắn cho mình và tuyển Brazil tại World Cup năm nay.



Colombia nhận tin không vui về nhân sự. Tiền vệ James Rodriguez đã bỏ lỡ buổi tập cùng đội tuyển Colombia hôm 15/6 do dính chấn thương cơ đùi. Theo báo chí nước này, nhiều khả năng ngôi sao của Bayern Munich sẽ không kịp hồi phục để tham dự trận ra quân World Cup gặp Nhật Bản vào ngày 19/6.



Thủ môn Ai Cập từ chối nhận giải "Cầu thủ hay nhất trận". Người hùng của tuyển Ai Cập Mohamed El-Shenawy có hành động khiến nhiều người bất ngờ khi từ chối nhận giải thưởng "Cầu thủ hay nhất trận", sau khi thể hiện màn trình diễn xuất sắc trong trận ra quân World Cup gặp Uruguay. Lý do là El-Shenawy theo đạo Hồi nên không uống đồ uống có cồn và các đồ uống có liên quan mật thiết đến cồn, trong khi giải thưởng đến từ nhà tài trợ của World Cup năm nay, hãng bia nổi tiếng Budweiser.



Đen như fan Nigeria. Gần như toàn bộ lãnh thổ Nigeria đã bị mất điện, dẫn đến đại đa số người dân nước này không được xem trực tiếp đội nhà ra quân gặp Croatia ở vòng bảng World Cup 2018 đêm qua. Theo giám đốc điều hành của một trong những công ty phân phối điện quốc gia nói, việc lưới điện quốc gia trục trặc dẫn đến việc mất điện trên diện rộng.

Huyền Mai