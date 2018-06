Tin nhanh World Cup: Sao Serbia đòi 'tẩn' cả nhóm cầu thủ Costa Rica

Sao Serbia đòi "tẩn" cả nhóm cầu thủ Costa Rica. Sự cố xảy ra ở những phút bù giờ cuối trận đấu giữa Serbia và Costa Rica thuộc bảng E World Cup 2018. Khi bóng lăn hết đường biên, trợ lý HLV Luis Marin tới lấy bóng để đưa cho các cầu thủ Costa Rica. Cầu thủ Matic của Serbia từ đâu chạy tới, đòi giành bóng với ông Marin. Thấy hai bên giằng co, một nhóm cầu thủ Costa Rica chạy đến để bảo vệ. Thấy vậy, Matic một mình gây sự, thậm chí đòi "tẩn" nhóm cầu thủ trên ghế dự bị và các thành viên ban huấn luyện của Costa Rica. May là trọng tài thứ 4 của trận đấu đã kịp thời can thiệp.

"Tiên tri" mèo đen dự đoán kết quả trận Tunisia - Anh. Chú mèo “tiên tri” nổi tiếng Cass đã đưa ra dự đoán về kết quả của cuộc đụng độ giữa Anh và Tunisia rạng sáng mai. Theo đó, Cass đã không ngần ngại lựa chọn ăn thức ăn để trên đĩa đặt trước quốc kỳ nước Anh. Điều này đồng nghĩa với việc, nó dự đoán “Tam sư” sẽ là đội giành chiến thắng trong trận đấu với Tunisia.



Tuyển Brazil "mất" Neymar ở trận gặp Costa Rica? Trong trận đấu giữa Brazil và Thụy Sĩ đêm qua, Neymar đã bị đốn hạ tới 10 lần. Anh rời trận hoà với khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Theo giới truyền thông, vốn dĩ chưa phục hồi 100% sau chấn thương, khả năng cao HLV Tite sẽ cho nghỉ trận thứ 2 của Brazil ở bảng E, gặp Costa Rica.



Thụy Điển cử trinh sát, coi lén Hàn Quốc tập kín. Đội tuyển Thụy Điển được cho là "gài" trinh sát sống gần nơi tập luyện của Hàn Quốc, để theo dõi các buổi tập kín của đại diện châu Á. Đáp trả hành động của đối thủ Bắc Âu, Hàn Quốc quyết định tráo toàn bộ số áo của các cầu thủ trong các buổi tập mở gần nhất.



Brazil ra quân ở World Cup tệ nhất trong 40 năm. Bị Thụy Sỹ cầm hòa 1-1 ở trận ra quân World Cup 2018, thầy trò Tite tái hiện kỷ niệm buồn ở giải đấu này cách đây 40 năm. Lần gần nhất Brazil bị cầm hòa ở trận mở màn là tại World Cup 1978, cũng với tỷ số 1-1. Kể từ sau giải đấu trên đất Argentina, đội bóng xứ samba toàn thắng trận mở màn.



Tiền đạo Croatia bị đuổi về nước. HLV Zlatko Dalic của Croatia đã đuổi thẳng cổ Nikola Kalinic về nước, sau khi anh từ chối vào sân thay Mandzukic trong trận gặp Nigeria. Thời điểm đó, Croatia dẫn 2-0 và chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ. Kalinic vốn bất bình vì không được đá chính, đã viện cớ đau lưng và từ chối vào sân.



CĐV Mexico cầu hôn bạn gái thành công nhờ trận thắng Đức. Hoà cùng niềm vui chiến thắng vỡ òa của Mexico trước ĐKVĐ Đức, một CĐV của đội bóng đến từ Nam Mỹ đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Trong sự hò reo của đám đông người hâm mộ trên đất Nga, anh chàng quỳ xuống cầu hôn bạn gái với một chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn. Ngỡ ngàng trong giây lát trước lời cầu hôn quá nhiều cảm xúc của bạn trai, cô gái liền gật đầu đồng ý.



Cristiano Ronaldo được thay tượng mới. Sau màn trình diễn xuất sắc của Ronaldo tại trận ra quân World Cup, ban giám đốc sân bay Madeira quyết định thay thế bức tượng mới, được thiết kế giống khuôn mặt của CR7 hơn. Bức tượng cũ từng bị "ném đá" vì có khuôn mặt của cựu tiền vệ của Arsenal và Man City Niall Quinn hơn.





