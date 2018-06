TRỰC TIẾP Đan Mạch vs Pháp (0-0): Deschamps không thỏa hiệp

Sau 2 lượt trận ở bảng C, Pháp đã chắc suất đi tiếp trong khi Peru bị loại sớm. Cuộc đua giành vé còn lại là câu chuyện của riêng Đan Mạch và Australia. Đan Mạch có lợi thế lớn về điểm số nhưng phải gặp Pháp ở trận cuối cùng.



Về lý thuyết, Đan Mạch sẽ bị loại nếu thua Pháp trong khi Úc đánh bại Peru. Xét về lực lượng, Đan Mạch tất nhiên không thể so sánh với Pháp. Chính vì thế, cơ hội của họ phụ thuộc khá nhiều vào việc thầy trò Didier Deschamps ra sân với thái độ nào.



Nếu Pháp quyết thắng để biểu dương sức mạnh, Đan Mạch sẽ gặp rắc rối to. Ngược lại, Pháp chỉ cần 1 trận hòa để giữ ngôi đầu bảng và giữ sức cho vòng knock-out, Đan Mạch sẽ hưởng lợi.



Khả năng thứ 2 dễ xảy ra hơn vì Pháp cho thấy họ chơi rất thực dụng ở giải đấu năm nay. Ở lượt đấu trước, Pháp thậm chí câu giờ từ phút 75 khi đang dẫn trước Peru 1-0. Rõ ràng HLV Didier Deschamps đã rút ra bài học sau thất bại ở Euro 2016. Điều quan trọng nhất với họ là chiến thắng và hiệu quả công việc. Pháp không cần tốn sức vì những việc không mang về thêm lợi ích cho họ.

Xếp hạng bảng C World Cup 2018

Họ đã nói gì trước giờ G?

HLV Didier Deschamps (ĐT Pháp): “Chúng tôi muốn thắng trận này. Các cầu thủ cần duy trì trạng thái hưng phấn và tích cực để chuẩn bị cho vòng 1/8. Nhưng đây là đối thủ khó nhất cho Pháp ở vòng bảng”.



HLV Age Hareide (ĐT Đan Mạch): “Có thể Pháp sẽ cho các trụ cột nghỉ trận này. Nhưng lực lượng của họ vẫn còn rất mạnh. Các mũi nhọn của Pháp đều sở hữu tốc độ tốt”.

A Phi