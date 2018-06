Tuyển Đức trở thành 'cựu vương' vì sự tự mãn?

Ở trận đấu hạ màn bảng F đêm qua, đội tuyển Đức đã thi đấu bạc nhược dù có thời điểm chỉ cần một bàn thắng để đi tiếp. Trái lại, Hàn Quốc với tinh thần thoải mái đã chơi phản công sắc sảo, và tạo ra cú sốc lớn nhất tại giải đấu đang diễn ra ở Nga.

Kim Young-Kwon (90+2’) cùng Son Heung-Min (90+6’) là những người lập công để biến Die Mannschaft trở thành cựu vô địch.



Sau trận đấu, giới mộ điệu trên toàn thế giới đã có những bình luận rất sôi nổi trên fanpage chính thức của FIFA World Cup.

Sự thất vọng của các tuyển thủ Đức sau trận đấu. Ảnh: Getty. Tài khoản Veronica Praticia nhận định: “Đức xứng đáng bị loại khỏi World Cup 2018. Họ thể hiện hiệu suất kém, di chuyển quá chậm và không có đấu pháp chiến thuật hợp lý. Điều đó được thể hiện từ khi bắt đầu giải”.

“Hàn Quốc chơi phòng ngự tốt trước gã khổng lồ Đức. Trong khi đó, thủ môn Manuel Neuer lại phạm sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp dẫn tới bàn thua. Chúc mừng Hàn Quốc! Họ đã giành chiến thắng xứng đáng” - bình luận của người dùng có tên Eunice Lim.



Trong khi đó, người dùng Felix Moyo cho rằng: “Đức thi đấu quá tồi tệ. Họ để thua đội bóng yếu hơn và cả trận chỉ lo mỗi nhiệm vụ phòng ngự”.



“Lý do khiến tuyển Đức bị loại sớm là do sự tự mãn của các cầu thủ. Thái độ của những tuyển thủ Đức cho thấy rằng, họ đã hài lòng với những gì mình có được” - nhận định của tài khoản Meet Tamakuwala.



Người dùng có tên Jerry Lemo cũng nhận định về nguyên nhân khiến thầy trò HLV Joachim Low phải về nước sớm: “Hàng thủ của tuyển Đức đã thi dấu rất cố gắng. Nguyên nhân khiến họ thua trận là do phung phí tất cả những cơ hội mà mình có được. Đó là cái giá phải trả trong bóng đá. Hy vọng rằng World Cup này sẽ tiếp tục có những bất ngờ”.



Tài khoản Ivan Rene Marrugo Gonzalez nhận định về cơ hội của các đối thủ khác sau khi Đức bị loại: “Đức đã gặp ‘lời nguyền của những nhà vô địch’. Bây giờ, những đội bóng lớn khác như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… sẽ có thêm cơ hội để giành chức vô địch World Cup 2018”.



Người dùng Alaa Muhammed Page mỉa mai: “Sự khác biệt giữa Đức và Ai Cập hiện nay là gì? Cả hai đều phải nói lời chia tay nước Nga”.



“Trong cả 3 trận đấu, Đức đều kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng hàng thủ của họ phạm quá nhiều sai lầm” - người dùng có tên Joseph R. Steeb nhận định.

Bảo Tuấn