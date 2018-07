Tỷ lệ bóng vàng 2018: Modric và Mbappe thách thức Ronaldo

Quả bóng vàng châu Âu do tạp chí France Football bình chọn được xem là giải thưởng cá nhân danh giá nhất thế giới, hơn cả giải The Best của FIFA. Hiện tại, Ronaldo đang có cơ hội rất lớn giật giải năm thứ 3 liên tiếp.



Cho dù Bồ Đào Nha bị loại ngay ở vòng 1/8 World Cup 2018 nhưng CR7 vẫn là ứng cử viên số 1 nhờ chức vô địch Champions League với Real Madrid trước đó. Đó là năm thứ 3 liên tiếp tiền đạo này cùng Los Blancos đứng trên đỉnh châu Âu. Bản thân anh cũng giành được giải Vua phá lưới với 15 bàn thắng và phá hàng loạt kỷ lục.



Sở dĩ Ronaldo sáng cửa vì đối thủ chính của anh là Lionel Messi không thực sự nổi bật. Mùa giải vừa qua, Messi giành giải Chiếc giày vàng châu Âu và vô địch La Liga với Barcelona. Tuy nhiên, danh hiệu này hoàn toàn lu mờ khi đặt cạnh chiến tích của Ronaldo và Real Madrid. Ở World Cup 2018, Messi cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng trong khi Argentina bị loại ở vòng 1/8.

Modric và Mbappe vừa có kỳ World Cup rất thành công



Theo đánh giá của hãng cá cược thế giới, tỉ lệ cược cho khả năng Ronaldo giành Quả bóng vàng là đặt 1 ăn 1,25; Luka Modric (đặt 1 ăn 4) và Kylian Mbappe (đặt 1 ăn 10). Lúc này, không phải Messi mà Luka Modric và Kylian Mbappe mới là những người có khả năng lật đổ Ronaldo nhất. Modric là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018, trong khi Mbappe giúp Pháp lên ngôi vô địch.Theo đánh giá của hãng cá cược thế giới, tỉ lệ cược cho khả năng Ronaldo giành Quả bóng vàng là đặt 1 ăn 1,25; Luka Modric (đặt 1 ăn 4) và Kylian Mbappe (đặt 1 ăn 10).

Các đối thủ cũ của Ronaldo là Messi và Neymar đều tụt lại phía sau. Tỉ lệ ăn của Messi là 1 ăn 12, trong khi Neymar tương đương với các ngôi sao của Premier League là Harry Kane, De Bruyne và Mo Salah, đặt 1 ăn 25.

Tỉ lệ cược cho các cầu thủ có thể giành Quả bóng vàng 2018

A Phi