Vận đen đeo bám, máy bay chở đội tuyển Ả Rập Saudi cháy động cơ

Động cơ máy bay chở đội tuyển Ả Rập Saudi toé lửa. Nguồn: Twitter

Theo The Guardian , sự cố hi hữu nói trên xảy ra hôm 18/6 trên chuyến bay của hãng hàng không Rossiya Airline từ thành phố St Petersburg đến Rostov-on-don (Nga).

Chiếc máy bay gặp nạn là phi cơ chở đội tuyển Ả Rập Saudi đến Rostov-on-don tham dự trận đấu với đội tuyển Uruguay vào ngày mai, 20/6. Trước đó, trong trận mở màn World Cup 2018, Ả Rập Saudi đã thua đau trước đội chủ nhà Nga với tỉ số 0 - 5.

Động cơ máy bay bốc cháy, toé lửa. Ảnh: Twitter

Tuy nhiên, đội tuyển Ả Rập Saudi vẫn không hề hấn gì.

Theo tờ Mirror, nguyên nhân dẫn tới vụ việc này là do một chú chim bất ngờ lọt vào động cơ máy bay.



Rất may là mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát và chiếc Airbus A319-100 vẫn hạ cánh an toàn tại sân bay Don Airport ở Rostov. Các tuyển thủ tại sân bay Don Airport ở Rostov đã được đưa tới nơi đóng quân để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Tuy vậy, họ vẫn chưa hết hoang mang trước sự cố vừa gặp phải.



Một phát ngôn viên của hãng hàng không Rossiya Russian Airlines cho biết: “Chuyến bay từ St Petersburg đến Rostov-on-Don đã hạ cánh an toàn. Trước đó, chiếc máy bay A319 gặp trục trặc về động cơ và nguyên nhân ban đầu là do một con chim đã rơi vào động cơ máy bay.



Các hành khách đã an toàn rời khỏi chiếc máy bay và không có cảnh báo nguy hiểm nào về vấn đề này.”

Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Saudi cho biết: "Sau khi gặp sự cố ở động cơ, máy bay đã hạ cánh an toàn".

Được biết, chiếc máy bay gặp sự cố là loại Airbus A319-100 và có "tuổi đời" trên 12 năm.

Dù các tuyển thủ Ả Rập Saudi đã được tới nơi đóng quân an toàn, nhưng sự cố này chắc chắn sẽ khiến họ bị ảnh hưởng không nhỏ về tinh thần. Nhất là trong bối cảnh họ còn sắp phải chạm trán Uruguay, đối thủ được đánh giá là mạnh nhất tại bảng A, World Cup 2018 thì vụ việc vừa qua phần nào khiến đội bóng đến từ Trung Đông có thêm gánh nặng tâm lý.

Minh Hạnh - Bảo Tuấn