Vào tứ kết World Cup, tuyển Anh hay chứ không phải... may

Ở trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2018 diễn ra rạng sáng nay, đội tuyển Anh đã chơi lấn lướt trước Colombia. Họ mở tỷ số ở phút thứ 57 sau khi Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền.

Tuy nhiên bản lĩnh của các cầu thủ Anh bị thách thức ở phút 90+3 khi Yerry Mina đánh đầu tung lưới thủ thành Jordan Pickford, quân bình tỷ số 1-1 cho Colombia.



Trong 2 hiệp phụ, dù nỗ lực tấn công nhưng tuyển Anh cũng không thể ghi thêm bàn thắng. Hòa nhau 1-1 sau 120 phút, hai đội buộc phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng, bại. Trong cuộc "đấu súng" cân não đó, Tam Sư đã trở thành người chiến thắng với tỷ số 4-3.

ĐT Anh ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Getty. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Anh giành chiến thắng trên loạt đá luân lưu ở đấu trường World Cup. Cả 3 lần trước, họ đều phải nếm thất bại.

Trận thắng nghẹt thở này giúp thầy trò HLV Gareth Southgate giành quyền vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của họ là Thụy Điển.



Nhận định về màn trình diễn của đội tuyển Anh ở trận đấu kể trên, tờ Goal cho rằng các cầu thủ trẻ của HLV Southgate đã chứng tỏ được bản lĩnh và sự trưởng thành của mình. "Đây là yếu tố quan trọng nhất giúp đội tuyển Anh giành quyền vào tứ kết World Cup 2018".



Trong khi đó, kênh truyền hình ESPN đánh gia cao việc đội tuyển Anh hóa giải “lời nguyền” không thắng luân lưu tại sân chơi World Cup. "Nếu tính ở các giải đấu lớn, đây là lần đầu tiên kể từ EURO 1996, “Three Lions” mới giành thắng lợi trên loạt đá luân lưu", ESPN tính toán.



Còn tờ Daily Mail nhận định, thủ môn Jordan Pickford và tiền vệ Eric Dier là hai người hùng giúp tuyển Anh loại Colombia khỏi World Cup 2018. Trên loạt luân lưu, Pickford cản phá thành công cú đá penalty của Carlos Bacca, còn Dier chính là người thực hiện thành công loạt sút luân lưu quyết định cho Tam Sư.



Tạp chí Four Four Two tập trung ca ngợi tinh thần thi đấu của các tuyển thủ Anh. Ngoài ra, họ cũng khen ngợi chiến thuật khôn ngoan của HLV Southgate khi giúp đội bóng xứ sở sương mù tránh khỏi nhánh đấu khó khăn.

Bảo Tuấn