Vào vòng 1/8, đội tuyển Nhật Bản bị truyền thông mỉa mai

Nhập cuộc với quyết tâm giành ít nhất 1 điểm để chắc chắn có tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2018, Nhật Bản đã tạo ra thế trận tốt trước Ba Lan. Thế nhưng, đến phút 59, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã bị hậu vệ Jan Bednarek chọc thủng lưới.



Sau khi bị dẫn bàn, Nhật Bản cố gắng đẩy cao đội hình để tấn công nhưng bế tắc trong việc tìm đường xuyên thủng mành lưới của thủ môn Lukasz Fabianski. Đến khi hay tin Colombia có bàn thắng dẫn trước Senegal, các học trò của HLV Nishino Akira chủ động “chơi bóng ma” nhằm bảo toàn thất bại 0-1. Về phần mình, Ba Lan cũng chẳng mặn mà với việc đeo bám đối thủ. Vì vậy, trận đấu khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về “Đại bàng trắng”.

Vị trí các đội bảng H. Ảnh: FIFA.

Tạp chí Four Four Two bình luận, cục diện bảng H đã hấp dẫn ngay từ lượt trận mở màn. Kết thúc của nó cũng đầy bất ngờ khi Nhật Bản giành vé đi tiếp nhờ chỉ số Fair-play mà FIFA lần đầu tiên áp dụng. Do nhận nhiều thẻ vàng hơn Senegal đã trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử bị loại ở World Cup vì chỉ số thẻ phạt.Kênh ESPN đã lên tiếng chỉ trích lối chơi tiêu cực của ĐT Nhật Bản trong quãng thời gian cuối trận. Theo kênh truyền hình thể thao của Mỹ, “Samurai Blue” đã làm ảnh hưởng xấu đến World Cup 2018 khi cố gắng bảo toàn thất bại trước Ba Lan.Nhận định của BBC cho rằng, Nhật Bản đã vượt qua vòng bảng sau “trò hề” mà họ thể hiện trong 10 phút cuối của trận đấu với Ba Lan. Đội bóng xứ sở hoa anh đào đã “đánh bạc” với số phận của chính mình khi cố gắng bảo toàn thất bại trước đại diện của châu Âu, bởi chỉ cần Senegal gỡ hòa trước Colombia ở trận đấu cùng giờ, Nhật Bản sẽ bị loại.