Đậm đà hương vị biển

TP - Nhiều làng nghề làm nước mắm truyền thống đang hồi sinh sau sự cố ô nhiễm môi trường biển. Đến làng Thái Lai ở xã Vĩnh Thái, khu phố An Đức 1 và An Đức 2 của thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh), làng Xuân Ngọc xã Gio Việt, khu phố 3 thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh), làng Mỹ Thủy xã Hải An của huyện Hải Lăng, làng Gia Đẳng xã miệt biển Triệu Lăng, ở huyện Triệu Phong…, đâu đâu cũng thoang thoảng hương vị đặc trưng của nước mắm truyền thống quê nhà.