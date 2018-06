Vui buồn tình trên mạng: Nỗi đau tình ảo

Thả mồi bắt bóng

Gần chạm tuổi “băm” mà vẫn trong tình trạng “ế”, Trịnh Thị Mỹ Dung (29 tuổi, ngụ Q.7) đổ gục khi lần đầu thấy “bạch mã hoàng tử” tìm được trên mạng. “Xin chào! Dường như tôi đã biết cô từ rất lâu rồi. Có ai nói với cô rằng cô có đôi mắt biết nói và nụ cười tỏa nắng không? Tôi ước gì được ngồi cùng cô, nhấm nháp ly cà phê ngay lúc này” - một người đàn ông tên Alwaleed (36 tuổi, độc thân) có gương mặt đậm chất Trung Đông, giới thiệu mình là doanh nhân bất động sản đang khảo sát một số dự án tại TPHCM đã nhắn như thế sau khi anh ta được “thả tim” kết nối.

Không chần chừ, Dung đồng ý cà phê với anh chàng mới quen. Địa điểm là một khách sạn 5 sao tại Q.1, nơi mà Alwaleed khoe anh là cổ đông lớn. “Tôi hớn hở đến, chờ đợi khá lâu tôi cũng gặp được anh. Nhưng thực tế không lung linh như trên mạng. Đó là một người đàn ông da đen người Nigeria chỉ nhỏ hơn cha tôi vài tuổi, đang làm công nhân tự do. Ông ta nói thấy tôi xinh nên chỉ muốn làm quen, tìm hiểu. Sợ tôi chê xấu nên ông ta đưa ảnh giả chứ không có ý lừa đảo. Sau buổi uống nước, tôi trả tiền gần 1 triệu đồng vì “bạn trai” bảo không có tiền” – Dung chua chát.

Hiệp sĩ bắt giữ đối tượng lừa phụ nữ quen qua mạng xã hội.

Trong khi điền những thông tin vào phần hồ sơ cá nhân để trở thành thành viên của trang web có tên Vietsingle.com, Hải Yến (24 tuổi) tự nhủ: “Có mất mát gì đâu... Nói chuyện thấy hợp thì kết bạn”. Ý nghĩ đó khiến Yến trở nên phấn khích. Ngay sau khi những thông tin cá nhân và bức chân dung xinh đẹp của cô được đưa lên mạng, hàng loạt những bức thư làm quen tới tấp được gửi đến khiến cô thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Hàng tá lời khen ngọt ngào: “Em thật xinh đẹp! Chắc đàn ông trên trái đất này có vấn đề hết cả rồi nên mới không phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn này…” làm tim Yến rung rinh, cảm thấy mình bỗng dưng… có giá.

Người Yến chọn mặt gửi tình là chàng trai Việt Kiều tên Jonny Hưng, tổng giám đốc một tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ. Đẹp trai, giàu có lại độc thân đang muốn tìm bạn trăm năm. Tối nào Yến cũng tâm sự, gửi hình ảnh, thậm chí chát sex với người tình chưa từng gặp mặt. Nhiều người góp ý, Yến ngúng nguẩy: “Có mất gì đâu, chỉ là thấy nhau qua mạng ảo, mình vẫn là của mình chứ ai lấy đâu mà phải xoắn”(?!).

Không tự tin về ngoại hình lại có thêm bệnh nhát gái, Trần Hồng Phúc (32 tuổi, nhân viên phát hành báo) tình cờ làm quen với cô gái trẻ trung, xinh đẹp tên Nguyễn Thị Hồng qua Zalo. Sau nhiều lần nói chuyện, thấy ý hợp tâm đầu, nhất là Hồng lại khẳng định mình không quan trọng hình thức đẹp xấu, Phúc càng tự tin gặp người trong mộng. Địa điểm hẹn hò là một quán bar khá nổi tiếng ở Q.3. Tới nơi, anh chàng mới té ngửa khi biết Hồng là nhân viên tiếp thị rượu. “Sau này tôi mới biết là cô người yêu ngày nào cũng hẹn vài ba anh chàng đến quán bar uống rượu để chạy doanh số. Họ tham gia các ứng dụng hẹn hò để lôi kéo khách và tạo thu nhập cho chính mình” – Phúc nói.

Anthony Hoàng, 30 tuổi Việt kiều Mỹ kể qua trang Tinder anh “hợp nhãn” với một tài khoản có vẻ ngoài cực kỳ sexy tên Jennifer Phạm. Sau thời gian trò chuyện tâm đầu ý hợp, Hoàng quyết định về nước để gặp người yêu lý tưởng. Cuộc gặp mặt tưởng chừng sẽ diễn ra với những thăng hoa của tình yêu đã biến thành thảm hoạ, dù đã bị chuốc rượu say bí tỉ anh cũng phải tháo chạy khỏi phòng khách sạn khi tá hoả phát hiện ra người tình của anh là thằng con trai chỉ mới…. giải phẫu vòng 1.

Nhóm 7 đối tượng lừa đảo tiền tỷ với phụ nữ quen qua mạng bị công an TPHCM bắt giữ.

Mất cả tình, tiền lẫn… mạng

Đã có không ít sự việc đáng tiếc xảy ra từ những mối quan hệ trên mạng. Tại Mỹ, cơ quan chức năng ghi nhận có nhiều vụ lừa đạo, trong đó 70% nạn nhân là phụ nữ. Còn ở Việt Nam, cơ quan điều tra cũng xét xử nhiều trường hợp phụ nữ bị các đối tượng giả danh là doanh nhân thành đạt ở nước ngoài, làm quen qua mạng xã hội rồi vờ ngỏ lời yêu thương để lừa đảo.

Mới đây, bà T.X.Đ (60 tuổi, quê An Giang, tạm trú TPHCM) sống dở chết dở trình báo cơ quan điều tra về việc mình bị “người tình ảo” vừa chiếm đoạt số tiền gần 2,8 tỷ đồng. Đầu năm 2017, bà Đ quen nam thanh niên tên Shiven trên mạng xã hội Facebook. Người này cho biết mình là công dân Mỹ, đang làm việc cho tổ chức Liên Hiệp Quốc (LHQ) được 15 năm. Dù tài khoản của Shiven không có ảnh đại diện, nhưng bà Đ vẫn kết bạn và trò chuyện qua lại hằng ngày. Không biết tiếng Anh, bà Đ trò chuyện với Shiven nhờ sự hỗ trợ của... Google.

Tiếp đó, Shiven nhờ bà Đ đóng giả làm vợ và viết đơn gửi LHQ xin cho chồng được nghỉ việc để về với gia đình. Shiven bảo do đã công tác được 15 năm nên sẽ được LHQ trả số tiền 3 triệu USD. Có tiền sẽ chia cho bà Đ. 1,5 triệu USD. Khi đã xong thủ tục cho “chồng”, bà Đ được cung cấp một đường dẫn, số tài khoản cùng mật khẩu để đăng nhập. Bà Đ không tin vào mắt mình khi thấy thông báo trong tài khoản có 3 triệu USD vừa được giải ngân. Tuy nhiên, sau đó, bà Đ liên tục nhận được yêu cầu của người giả danh ngân hàng ở nước ngoài đề nghị đóng phí để số tiền trên sớm về Việt Nam. Sau 15 lần gửi tiền tổng cộng gần 2,8 tỷ đồng vào tài khoản cho đối tượng ở nước ngoài, bà Đ mới hay mình bị lừa thì đã quá muộn.

Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (tỉnh Bình Dương) cũng vừa phối hợp với cơ quan công an hỗ trợ nhiều nạn nhân bị một kẻ gian lừa đảo qua mạng xã hội Zalo. Theo đó, ngày 23/3, nhóm hiệp sĩ nhận được cuộc gọi cầu cứu của chị Nguyễn Thị V (28 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) bị nam thanh niên quen qua Zalo rủ đi khách sạn “nghỉ ngơi”, sau đó bị lấy mất một chiếc điện thoại iPhone 7 Plus.

Ngày 27/3, đội hiệp sĩ phát hiện đối tượng đang ở đường Tên Lửa (Q.Bình Tân đang đi cùng một cô gái khác. Khi mời cặp đôi này về công an phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) làm việc, cô gái đi cùng tên Đỗ Thị T (28 tuổi, quê Thanh Hóa) mới khai, T cũng quen thanh niên này qua mạng. “Người này giới thiệu mình là chủ thầu xây dựng. Trên đường đi, anh ta có hỏi mật khẩu điện thoại, tài khoản ngân hàng của tôi, rồi gọi cho ai đó hỏi sao chưa chuyển khoản tiền để xây dựng. Tuy nhiên, do tôi nghi ngờ nên không cho biết”- chị T hú hồn.

Đối tượng Trần Ngọc Thuận giết người, cướp tài sản của “người yêu online”.

Đau lòng nhất là kẻ thủ ác còn nhẫn tâm tước mạng sống của những cô gái nhẹ dạ, cả tin quen qua mạng. Trong một lần lên mạng chat với bạn bè, Trần Ngọc Thuận (19 tuổi, quê Bến Tre) tình cờ làm quen với Nhung. Mới chỉ vài lần tâm sự Nhung đã có tình cảm với người bạn “ảo” của mình. Cũng từ trong những lần nói chuyện, Thuận biết bạn gái có xe máy tay ga nên nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.

Thuận bèn đón xe khách từ quê Bến Tre lên Bình Dương để gặp bạn gái. Hai người thuê phòng khách sạn “tâm sự”. Sau đó, Thuận dùng hung khí đập vào đầu nạn nhân, rồi lục lấy tài sản gồm 1 ví da, 2 chiếc điện thoại, 1 nhẫn vàng. Sau đó hung thủ kéo chăn trùm kín nạn nhân rồi khóa cửa phòng, xuống dưới dắt xe máy ra ngoài để tẩu thoát. Dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân đoàn 4, sau đó được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong do vết thương

quá nặng.

Cũng tin vào tình ảo, Minh Khương (25 tuổi, quê An Giang) chôn tuổi thanh xuân trong trại giam nơi xứ người. Qua trang mạng hẹn hò Badoo, Khương quen người đàn ông đến từ Nigeria. Choáng ngợp bởi sự ga lăng, lãng mạn cũng như danh xưng doanh nhân cô đồng ý làm bạn gái anh ta. Sau 3 tháng hò hẹn, người yêu ngỏ lời tặng cô chuyến du lịch Trung Quốc. Tuy nhiên, trước giờ bay vài tiếng, người tình thông báo có cuộc họp khẩn nên bảo Khương đi trước. Tuy nhiên, khi cô đến sân bay Trung Quốc thì bị giữ lại, khám xét valy mang theo có chứa chất bột trắng nghi là ma túy. Một thời gian dài sau đó, người nhà mới biết Khương bị giam giữ vì liên quan đến ma túy. Muốn Khương được bảo toàn tính mạng, người nhà phải đem tiền tỷ sang đóng phạt. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình không đủ khả năng, đến giờ Khương vẫn còn bị giam giữ.

Theo Công an TPHCM, tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội đang là vấn đề nhức nhối mà người dân, đặc biệt phụ nữ cần hết sức đề cao cảnh giác. Điểm chung của các vụ lừa đảo này là các đối tượng là người Việt Nam làm quen với các cô gái trẻ qua mạng xã hội, tự giới thiệu đang làm việc trong các tổ chức uy tín như công an, quân nhân... và rất khéo ăn nói, tạo hình ảnh đẹp khi tiếp xúc với nạn nhân qua mạng cũng như những lần gặp mặt trực tiếp để nạn nhân thấy sự an toàn mà mất cảnh giác. Sau một thời gian gặp nhau, các đối tượng này tỏ ra là người đàn ông biết quan tâm, giúp đỡ, đề nghị tặng quà, hỗ trợ vật chất cho “bạn gái”. Sau khi đã tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo, nạn nhân có lòng tin vào mình, chúng bắt đầu lợi dụng sự mất cảnh giác của họ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khi xảy ra sự việc, nạn nhân cần nhanh chóng làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời. Uyên Phương

Uyên Phương - Thu Vân