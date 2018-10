Hà tĩnh Triển khai xây dựng mô hình điểm bếp ăn tập thể

Tham dự hội nghị có hơn 300 người là cán bộ giáo viên và nhân viên trực tiếp phục vụ chế biến tại Trường mầm non phường Kỳ Liên, Kỳ Hưng, Kỳ Hoa, Kỳ Phương, Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh) và trường mầm non Xuân Thành, Xuân Hồng, Xuân An, Cương Gián, Xuân Hải (huyện Nghi Xuân).

Tại hội nghị, các chuyên viên đến từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã truyền đạt một số kiến thức cơ bản về công tác đảm bảo ATVSTP tại các bếp ăn tập thể; giới thiêu các tiêu chí của mô hình điểm bếp ăn tập thể như: điều kiện vệ sinh cơ sở; điều kiện trang-thiết bị, dụng cụ; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nguồn nước và điều kiện về con người.... Đồng thời, trực tiếp hướng dẫn cho các cô trực tiếp chế biến thực phẩm cách làm xét nghiệm một số test nhanh như: cách xác định tinh bột bằng dung dịch I ốt; sử dụng kít kiểm tra nhanh hàn the trong thực phẩm; hướng dẫn sử dụng Test kiểm tra nhanh Acid vô cơ trong dấm; hướng dẫn sử dụng Test kiểm tra phẩm màu kiềm trong thực phẩm và hướng dẫn kit kiểm tra nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Cũng nhân dịp này Chi cục ATVSTP tỉnh đã hỗ trợ mỗi trường mầm non để xây dựng mô hình điểm về bếp ăn tập thể: 01 tủ lưu mẫu thực phẩm, Áp phích, bảo hộ lao động (Găng tay, mũ mác, tạp giề), các loại dung dịch vệ sinh, sổ kiến thức 3 bước và các hóa chất Test nhanh ATVSTP. Kết thúc hội nghị, các đại biểu tham dự đã nhất trí cao với các nội dung triển khai, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, đồng thời cũng mong muốn từ kết quả triển khai các mô hình điểm sẽ nhân rộng áp dụng tại tất cả các bếp ăn tập thể không chỉ tại trường mầm non mà tất cả trường tiểu học có bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm, góp phần đảm bảo ATVSTP, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho học sinh.

P.V