Kiểm tra chéo an toàn thực phẩm trên cả nước

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) nhiều tỉnh đã tiến hành kiểm tra chéo về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại tỉnh khác theo chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm.