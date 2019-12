Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp cận Tết

Trước tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội xuân năm 2020 đang đến gần, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP đã ban hành Kế hoạch số 1288/KH-BCĐTƯATTP hướng dẫn công tác truyền thông, thanh tra, kiểm tra về ATTP. Mục tiêu của kế hoạch nhằm hạn chế tối đa số vụ ngộ độc thực phẩm, đấu tranh chống buôn lậu và nâng cao nhận thức của người dân về việc đảm bảo vệ sinh ATTP. Thời gian áp dụng: Từ 15-12-2019 – 25-3-2020 trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, tại hai TP lớn là Hà Nội và TP HCM đã có những động thái đầu tiên để thực hiện Kế hoạch số 1288. Sở Y tế Hà Nội chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu, báo cáo tình hình đảm bảo ATTP cho UBND TP trước ngày 5-12-2019. Còn Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP TP HCM đã ban hành kế hoạch triển khai đảm bảo ATTP dịp Tết trên địa bàn.

Tại tỉnh Lạng Sơn, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đảm bảo ATTP đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phát hiện nhiều sai phạm; kiểm tra giám sát công tác đảm bảo ATTP tại các huyện. Tại tỉnh Đắk Nông, trong tháng 11-2019, đoàn kiểm tra vệ sinh ATTP đã tiến hành kiểm tra tại 35 cơ sở bếp ăn tập thể ở trường học, phát hiện 6 cơ sở vi phạm.

Trong tháng 11-2019 các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm một số tỉnh cũng đã tổ chức kiểm tra chéo công tác đảm bảo ATTP năm 2019 như: Ban quản lý ATTP TP HCM kiểm tra chéo tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh kiểm tra chéo tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai. Từ đó, đưa ra những trao đổi, đóng góp lẫn nhau để thực hiện công tác đảm bảo ATTP, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý sắp tới.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã chủ động tổ chức các chiến dịch tuyên truyền về ATTP tại hai tỉnh Khánh Hòa và Bình Định trong tháng 11-2019, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về đảm bảo ATTP, biến hành động này trở thành ý thức thường xuyên của mỗi người. Cục ATTP cũng đã đưa ra cảnh cáo vi phạm và thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố và giấy xác nhận nội dung quảng cáo với nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định về ATTP trong thời gian gần đây.

Được biết, nhằm đảm bảo ATTP cho người dân, Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP TP HCM đã lên kế hoạch triển khai đảm bảo ATTP trước, trong, sau Tết. Bà Phạm Khánh Phong Lan – Trưởng Ban Quản lý ATTP TP cho hay, thời gian tới đội quản lý thuộc Ban Quản lý ATTP sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành. Từ ngày 15-12 đến 25-3-2020 tiến hành kiểm tra ATTP trên diện rộng. Trong đó, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ có yếu tố nguy cơ cao trong dịp Tết và lễ hội như thịt và các sản phẩm từ thịt, rau củ quả, bánh mứt, rượu bia, phụ gia thực phẩm,…

Song song đó, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra cơ sở phục vụ ăn uống. Theo kế hoạch đề ra, Ban Quản lý ATTP TP huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức kiểm soát, giám sát tại các đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị, đơn vị vận chuyển thực phẩm nhằm kiểm soát chặt chất lượng hàng hóa. Cố gắng mang cái Tết an toàn đến mọi nhà, Sở Công thương TP HCM chỉ đạo, Cục Quản lý thị trường TP HCM phối hợp với 24 quận – huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hàng lậu, hàng giả. Kiểm tra hoạt động phân phối, thu mua hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu của thương nhân nước ngoài gây xáo trộn thị trường trong nước, các hành vi đầu cơ, găm hàng để tăng giá.