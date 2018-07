Thanh Hóa: Phối hợp tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý ATTP

Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Văn Trung, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, về tham gia Hội nghị còn có Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng cùng các trưởng, phó phòng chức năng của Chi cục ATVSTP các tỉnh: Nghệ An, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Nội và Thanh Hóa ngoài ra còn lãnh đạo và cán bộ khoa ATTP của Trung tâm Y tế Thành phố Sầm Sơn tham dự.

Tuy các hình thức tổ chức triển khai và thực hiện ở mỗi tỉnh có khác nhau nhưng đều có những điểm chung trong việc triển khai và tổ chức thực hiện đó là: Các tỉnh đều thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về an toàn thực phẩm đồng thời các tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo điều hành; Phân công trách nhiệm quản lý ATTP; Công tác phối hợp liên nghành về quản lý ATTP; Công tác truyền thông về ATTP được đẩy mạnh và đổi mới phương pháp truyền thông; Công tác kiểm tra chuyên ngành, liên ngành và phối hợp giữa các cấp được tăng cường, xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP; Đầu tư ngân sách của địa phương cho công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh; Triển khai và thực hiện các chương trình mô hình điểm về ATTP. Ngoài các nội dung tham luận của Chi cục ATVSTP các tỉnh còn có bài báo cáo công tác quản lý ATTP thức ăn đường phố và khu du lịch của Trung tâm Y tế Thành phố Sầm Sơn báo cáo.

Sau các nội dung tham luận của Chi cục ATVSTP các tỉnh đều có chung một số khó khăn trong quá trình thực hiện công tác ATTP qua đó các tỉnh cũng thống nhất một số kiến nghị:

Một số khó khăn chung trong quá trình thực hiện công tác ATTP là: Việc triển khai thực hiện kí cam kết ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy phép kinh doanh tuyến xã quản lý gặp nhiều khó khăn do đa số chưa đáp ứng được các tiêu chí về ATTP (địa điểm môi trường, nguồn gốc thực phẩm, trang thiết bị dụng cụ, yếu tố con người...) Một bộ phận chủ cơ sở thực phẩm còn chưa có ý thức về sức khỏe cộng đồng, chạy theo lợi ích trước mắt mà thực hiện các hành vi không an toàn thực phẩm. Việc xử lý các vi phạm ở tuyến xã đã được tăng cường hơn trước tuy nhiên còn chưa kiên quyết, đa số chỉ nhắc nhở. Còn một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng còn dễ dãi trong việc lựa chọn thực phẩm, chưa phản ánh với cơ quan quản lý và tẩy chay các cơ sở thực phẩm không an toàn. Hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, còn tồn tại không đảm bảo vệ sinh. Sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ phân tán, một số hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mùa vụ, thường xuyên biến động, số lượng các cơ sở áp dụng quản lý chất lượng tiên tiến: GMP, HACCP còn ít. Hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu thương mại hàng hóa, việc kiểm soát hàng hóa thực phẩm nhập khẩu rất khó khăn, đặc biệt là kiểm soát thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch.

Hội nghị, Hội thảo kết thúc đã được các thành phần tham dự của các tỉnh đánh giá cao và có chất lượng chuyên môn góp phần trong công tác quản lý ATTP bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.