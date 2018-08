Thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn của Công ty TNHH Hoàng ZN

Các lô sản phẩm bị thu hồi gồm: Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Thảo mộc Hoa Sâm Đất, ngày sản xuất 25/1/2018, hạn sử dụng ngày 25/1/2019.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt về các chỉ tiêu: Sibutramin; Linh chi; Cl. Perfringens; tổng số bào tử nấm men nấm mốc. Lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm trắng da Skinfood Plus+, ngày sản xuất 12/1/2018, hạn sử dụng ngày 12/1/2019.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt về các chỉ tiêu: L-Glutathione; D- biotin (Vitamin B7). Thực phẩm bổ sung Cốm dinh dưỡng Extra Kid, ngày sản xuất 10/1/2018, hạn sử dụng ngày 10/1/2019. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt về các chỉ tiêu: Kẽm Gluconat; L-Lysine tổng.



Thời hạn thực hiện thu hồi sản phẩm là 10 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành (ngày 30/7/2018); thời hạn xử lý sản phẩm sau thu hồi là 7 ngày kể từ ngày kết thúc thu hồi sản phẩm.



Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Hoàng ZN chịu trách nhiệm tự tổ chức thu hồi và xử lý sản phẩm vi phạm dưới sự giám sát của đoàn kiểm tra, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Sau khi kết thúc việc thu hồi và xử lý các lô sản phẩm trên, Công ty gửi báo cáo về Cục An toàn thực phẩm, Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh…



Cục An toàn thực phẩm cũng cho biết: Thời gian qua, trên website http://giaidocgan.vn/; http://cagaileo.vn/; http://thucphamchonguoibenh.com/ có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Giải độc gan Tuệ Linh" có dấu hiệu vi phạm quy định quảng cáo.



Sản phẩm "Giải độc gan Tuệ Linh" được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tuệ Linh (địa chỉ tầng 5, tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Tuy nhiên, đại diện công ty khẳng định: sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức đang được quảng cáo trên các website http://giaidocgan.vn/; http://cagaileo.vn/; http://thucphamchonguoibenh.com/ không phải là sản phẩm do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tuệ Linh thực hiện và chịu trách nhiệm nên không được đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.



Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo: Người tiêu dùng nên thận trọng lựa chọn sản phẩm khi mua, sử dụng trên các website quảng cáo ở internet./.

