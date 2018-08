Tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật

Tham dự lớp tập huấn tại Bắc Mê có 79 học viên, tại huyện Vị Xuyên có 121 học viên. Đối tượng tham gia tập huấn là Lãnh đạo Trạm Y tế xã, thị trấn, Phòng khám ĐKKV, cán bộ phụ trách ATTP xã, thị trấn, cán bộ Khoa ATVSTP Trung tâm y tế huyện, cán bộ Khoa xét nghiệm BVĐK huyện, khoa xét nghiệm TTYT huyện, cán bộ Phòng Y tế huyện, Cán bộ y tế các trường học (có bếp ăn tập thể)

Tại hội nghị, báo cáo viên của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã nêu khái quát thực trạng của vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay và trực tiếp truyền đạt một số văn bản như: Nghi định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Bộ Công thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP; Thông tư số 14/2011/TT-BYT, ngày 01/4/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Thông tư số 30/2011/TT-BYT, ngày 5/12/2012 của Bộ Y tế về việc Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; Quyết định số 1246/2017/QĐ-BYT, ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Thông tư số 47/2014/TT-BYT, ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế, về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Nghị định 178/2013/NĐ- CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc Quy định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT, ngày 13/12/2016 của Bộ Y tế, về việc ban hành quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm; Thảo luận một số kinh nghiệm về quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, như: xử lý khi có một vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn; Quy trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, bàn giao mẫu thực phẩm...

Các báo cáo viên đã nêu được tầm quan trọng của việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thực phẩm và sự cần thiết của việc cập nhật, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, pháp luật về ATTP; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, từng bước góp phần đưa việc sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn.

Hội nghị đã tập trung thảo luận sôi nổi về những vấn đề khó khăn, nổi cộm trong công tác quản lý, tuyên truyền; thanh, kiểm tra, hậu kiểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong giai đoạn hiện nay. Bao cáo viên đã giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các hộ gia đình, bếp ăn tập thể trường học có tổ chức bữa ăn đông người trên địa bàn huyện