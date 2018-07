Triển khai hoạt động cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ an ATTP

Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Hùng Long-Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, TS. Trần Văn Sơn-Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, PGS.TS. Trương Tuyết Mai-Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng và sự tham gia của đại diện lãnh đạo Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm của 16 tỉnh/thành phố khu vực miền núi phía Bắc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo của Cục An toàn thực phẩm về hoạt động cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm và phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm, báo cáo của đại diện Viện Dinh dưỡng về đánh giá nguy cơ vi sinh vật trong thực phẩm, báo cáo của đại diện Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia về thiết kế, triển khai đánh giá nguy cơ ô nhiễm hoá học trong thực phẩm, báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh về hoạt động giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm và xử lý sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018 và báo cáo của Chi cục Quản lý Nông Lâm sản và Thuỷ sản về kết quả giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, xử lý sự cố về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông sản và Thuỷ sản trên địa bàn và ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động giám sát chủ động mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn, kết quả xử lý đối với các mẫu có kết quả giám sát không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Kết thúc Hội nghị, TS. Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã tóm tắt lại những nội dung chính của Hội nghị và ghi nhận những ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng thời đề nghị các đơn vị triển khai hoạt động giám sát chủ động mối nguy ô nhiễm thực phẩm theo hướng dẫn tại công văn số 917/ATTP-NĐ ngày 16/3/2018 của Cục An toàn thực phẩm.

P.V