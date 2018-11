Xử phạt hơn 100 triệu với 3 công ty vi phạm trong lĩnh vực ATTP

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 115.000.000 đồng.