Ðảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Đây là một phần những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong những tháng cuối năm 2018. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện phát hành trái phiếu để nhận nợ với BHXH Việt Nam; Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành quy định cấp bù lương hưu với lao động nữ nghỉ từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2021, do tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu, nguồn kinh phí thực hiện do Quỹ BHXH bảo đảm…

Khánh Chi