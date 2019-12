Ðắp lũy ngăn xe 'chạy chui' vào cao tốc La Sơn - Túy Loan

Quảng cáo

Theo thông tin từ BQLDA đường Hồ Chí Minh, đơn vị vừa nhận công văn hỏa tốc từ Cục Quản lý Đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) về đề nghị thực hiện biện pháp ngăn chặn hữu hiệu các phương tiện giao thông lưu thông trên đường cao tốc La Sơn - Túy Loan khi chưa đưa vào khai thác. Trước đó, theo yêu cầu từ BQLDA đường Hồ Chí Minh - chủ đầu tư đường cao tốc La Sơn - Túy Loan qua TT-Huế và Đà Nẵng, các đơn vị thi công đã đắp 3 lũy đất tại xã Lộc Sơn, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, TT-Huế và xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).



Các lũy đất cao hơn 1 mét, ngang 11 mét bịt kín lối vào - ra đường cao tốc. Đất đắp lũy được tận dụng từ vật liệu san lấp dôi dư khi đào đắp thi công tuyến giao thông quốc gia. Tại điểm đầu tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan giao với Tỉnh lộ 14B (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công đổ tường đất ngăn đường. Tại vị trí đầu tuyến này, từ lâu chủ đầu tư đã cho gắn biển cảnh báo “công trường đang thi công, không phận sự cấm vào”. Tuy nhiên, các xe khách đường dài, xe tải lưu thông từ Quốc lộ 1 rẽ theo đường 14B vẫn bất chấp biển cảnh báo để lưu thông trên tuyến đường này.

Theo ghi nhận của PV, ngay thời điểm các đơn vị thi công dựng hàng rào đất dang dở, nhiều phương tiện giao thông gồm xe khách, xe tải, xe gắn máy… vẫn cố tình tìm cách vượt qua, bất chấp điểm cuối cũng bị “khóa”. Đến nay, việc đắp lũy đất tại hai đầu cao tốc La Sơn - Túy Loan đã hoàn thành. Ngoài ra, chủ đầu tư còn cho dựng thêm các biển cấm lưu thông, dây phản quang nhằm cảnh báo từ xa và làm cơ sở xử lý những xe vi phạm khi vào cao tốc.

Công an địa phương bất lực?



Theo Trung tá Phan Gia Năm, Phó trưởng Công an huyện Nam Đông (TT-Huế), số xe khách đường dài, xe tải tránh trạm BOT Bắc Hải Vân trên Quốc lộ 1 đổ dồn lưu thông về tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan qua địa bàn miền núi Nam Đông gần đây tăng đột biến. Các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, tập trung vào thời điểm chiều tối, gây mất an toàn giao thông. Ông Năm cho rằng, lực lượng chức năng địa phương chỉ có thẩm quyền tuần tra, xử lý trật tự an toàn giao thông trên các tuyến tỉnh lộ. Xe cộ đi trên tuyến cao tốc nằm ngoài thẩm quyền xử lý của công an địa phương. Tuy nhiên, khi xảy ra tai nạn, lực lượng này lại phải có mặt để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng phòng Điều hành Dự án 4, BQLDA đường Hồ Chí Minh, cho biết, việc đổ đất ngăn xe hiện nay chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, chủ đầu tư sẽ có biện pháp mạnh để chặn xe chạy “chui” trên tuyến này. Phía Cục Quản lý Đường bộ III sau khi kiểm tra thực tế tuyến đường cũng đã đề nghị BQLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo nhà đầu tư, nhà thầu thi công khẩn trương bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, lắp dựng barie, rào chắn và cử người trực gác tại các vị trí đầu tuyến, nút giao, vị trí có các điểm mở đường công vụ.

Sau khi bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, rào chắn, trường hợp người điều khiển phương tiện vẫn cố tình không chấp hành, có hành vi chống đối, Cục Quản lý Đường bộ III đề nghị BQLDA báo cho các cơ quan chức năng địa phương để cử lực lượng phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền và xử lý vi phạm.





