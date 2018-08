ÐBSCL mất ​30.000 ha lúa

Bộ NN&PTNT cho biết, lũ đầu vụ (từ giữa tháng 8 đến đầu-giữa tháng 9) đang lên. Cuối tháng 8, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu khoảng 4 m (mức báo động 2) và trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,4m (dưới báo động 2 là 0,1m). Trong trường hợp xấu nhất, mưa do hoàn lưu bão số 4 ảnh hưởng đến Lào, mực nước có thể tăng thêm 10-20m. Dự báo, đỉnh lũ chính vụ năm nay (thường vào giữa tháng 10) ở mức báo động 2 (Tân Châu 4 m, Châu Đốc 3,5m) và trên báo động 2.

Theo Bộ NN&PTNT, với các giải pháp đang thực hiện, lũ năm 2018 sẽ không tác động lớn đến sản xuất và dân sinh ở ĐBSCL. Tuy nhiên, lo ngại nhất là mưa lũ cực đoan, cùng với việc xả lũ của các hồ chứa thượng nguồn sông Mekong sẽ khiến lũ ở ĐBSCL có diễn biến bất thường, tiềm ẩn nguy cơ cao hơn dự báo, có thể lên mức báo động 3 (Tân Châu 4,5m, Châu Đốc 4m).

194.000 ha lúa có nguy cơ ngập lũ

Theo Bộ NN&PTNT, vụ Hè Thu ở ĐBSCL đã thu hoạch được 850.000 ha (đạt trên 50%). Trong số diện tích chưa thu hoạch còn lại, khoảng 194.000 ha có nguy cơ ngập lũ (vùng An Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang). Tuy nhiên, do phần lớn diện tích nói trên đã thu hoạch trước 15/8, nên không bị ảnh hưởng của lũ; còn khoảng 7.200 ha sẽ bị ảnh hưởng, nếu lũ đầu nguồn ĐBSCL vượt báo động 2.

Vụ Thu Đông năm 2018 ĐBSCL sẽ xuống giống khoảng 745.000 ha, giảm khoảng 30.000 ha so với năm ngoái để tránh ảnh hưởng của lũ. Tuy nhiên, trong số gần 390.000 ha đã xuống giống (đạt trên 50%), hơn 34.600 ha ở Long An, An Giang và Đồng Tháp có khả năng bị ảnh hưởng khi lũ vượt báo động 2.

Để giảm thiểu thiệt hại, Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát hệ thống đê bao, bờ bao, khoanh vùng cụ thể các khu vực có khả năng bị ngập lũ, gia cố, tôn cao các đoạn đê, bờ bao thấp, yếu, có nguy cơ tràn, vỡ, sạt lở. Cùng đó, khẩn cấp bảo vệ diện tích lúa Hè Thu bị ảnh hưởng của lũ đầu vụ, tổ chức thu hoạch sớm diện tích có khả năng chịu ảnh hưởng của lũ.

Riêng vụ Thu Đông 2018, toàn vùng sẽ giảm khoảng 30.000 ha so với năm 2017 để đảm bảo tránh lũ, chỉ tổ chức xuống giống ở khu vực có đê bao triệt để, khép kín, có khả năng chống chịu lũ chính vụ.

