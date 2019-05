1 cảnh sát giao thông tử nạn trên ô tô biến dạng ở Lâm Đồng

Khoảng 23h45 đêm qua, tại Km 176+880, QL20, đoạn qua xã Tam Bố, huyện Di Linh (Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe con, khiến 2 người trên xe con tử vong tại chỗ.



Xe khách Thành Bưởi BKS 51B-197.67 do tài xế Nguyễn Đình Duy (33 tuổi, trú huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) lái chạy hướng Đà Lạt - TP.HCM tông vào xe con BKS 51C-568.49 do tài xế Nguyễn Trần Quốc Tuấn (51 tuổi, trú huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) lái, chở theo ông Nguyễn Quốc Trưởng (32 tuổi, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đi hướng ngược lại.

Ô tô con biến dạng sau vụ tai nạn.

Cú tông trực diện khiến phần đầu ô tô con bị biến dạng hoàn toàn, ông Tuấn và ông Trưởng tử vong tại chỗ. Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng làm rõ.

Theo Vietnamnet