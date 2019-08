10 người chết do mưa lũ ở Tây Nguyên

TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, đêm 9/8 và ngày 10/8, ở Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h). Riêng các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai có mưa rất to (lượng mưa 50-120mm/24h).