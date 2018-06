10 phút kinh hoàng ở Lai Châu

Ngồi rũ rượi trên nền đất trống của gia đình, chốc chốc bà Vũ Thị Mai Phương (bản Chu Va 12) lại khóc nấc lên từng cơn, không ngừng gọi tên chồng. Trận lũ lịch sử kinh hoàng vừa xảy ra đã cuốn mất người chồng và trang trại cá tầm của gia đình bà Phương. “Bao giờ tôi mới tìm được chồng? Bốn ngày rồi vẫn chưa tìm thấy chồng, mất hết rồi, không còn gì nữa, chồng cũng mất đâu rồi...”, bà Phương òa khóc.

Bà Vũ Thị Mai Phương (bản Chu Va 12) khóc nấc, không ngừng gọi tên chồng. Ảnh: Ngọc Thành.



Anh Dương Hải Long, con trai bà Phương kể lại sự việc xảy tối ngày 24/6. Nước lũ đưa rác về phía ao nuôi cá gia đình, anh và bố (ông Dương Ngọc Hưng, 58 tuổi) vội lấy cột sắt, lưới đi ngăn dòng nước chảy vào 30 bể cá tầm. Gần 9h tối, bùn đất đục ngầu cuồn cuộn theo dòng suối đổ xuống. Hàng xóm xung quanh túa ra la hét, người đi đường vứt xe máy bỏ chạy, kêu cứu. Trong giây lát, từng mảng lớn đất đá trên quả núi đối diện nhà đổ ập xuống cùng dòng nước. Nhanh chân, Long cùng mẹ nhảy lên mỏm đá cao cạnh nhà, thoát được dòng nước cuốn, còn ông Hưng bị nước cuốn trôi cùng trang trại cá đến nay vẫn chưa tìm thấy. “Giờ chúng tôi đang ngóng tin bố từ cơ quan chức năng, hi vọng có điều kỳ diệu đến với bố”, anh Long nghẹn ngào nói.



Theo anh Long, gia đình xây dựng trang trại nuôi cá tầm từ năm 2013 với số vốn ban đầu gần 10 tỷ. Sau nhiều năm, gia đình mua thêm đất nền mở rộng diện tích nuôi cá lên 12.000 m2, hơn 30 bể cá với sản lượng hàng năm gần 80 tấn. Cá tầm phải nuôi ở chỗ nước sạch nên gia đình anh chọn ven Quốc lộ 4D, nơi có dòng suối chảy xiết làm trang trại.

Đồng cảnh ngộ, hơn 10 bể cá tầm xây bằng bê tông trị giá gần 3 tỷ đồng của gia đình ông Đoàn cũng bị lũ cuốn trôi trong tích tắc. Cả trang trại hơn 3.000 m2 giờ ngổn ngang bùn đất, rác thải. Ông Đoàn kể, khoảng 8h tối ngày 24/6 ra thăm cá thấy nước suối chảy mạnh và đục hơn mọi ngày, ông cùng các thành viên trong gia đình chặn dòng nước để bảo vệ 10 bể cá tầm của gia đình. “Tôi đang về lấy lưới thì nghe thấy một tiếng ầm ầm như động đất, dòng nước xiết như sóng thần bất ngờ ập đến. Mọi người hô hoán nhau tháo chạy lên quả đồi gần nhà. Đứng nhìn dòng nước cuốn trôi nhà, bể cá trong tích tắc, tôi như bị chết đứng. Chúng tôi còn may mắn là các thành viên trong gia đình đều an toàn”, ông Đoàn nhớ lại.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo huyện Tam Đường (Lai Châu) cho biết, bốn trang trại nuôi cá nước lạnh trên địa bàn huyện đã bị nước lũ cuốn trôi, ước tính thiệt hại khoảng 130 tấn cá thịt và gần 400.000 cá giống với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Tăng thêm người chết, thiệt hại 315 tỷ đồng

Tin cuối giờ chiều qua (27/6), tỉnh Lai Châu đã có 40 người chết, mất tích và người bị thương do sạt lở, lũ quét, trong đó các lực lượng đã tìm kiếm được hai tử thi do lũ cuốn. Thiệt hại tài sản ước tính 315 tỷ đồng.

Mặc dù mưa đã giảm và các sông, suối đang rút vơi, nhưng công tác khắc phục hậu quả đang gặp rất nhiều khó khăn do địa hình bị chia cắt, nguy hiểm đối với lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn. Hiện vẫn còn 9 người mất tích chưa được tìm thấy. Với nỗ lực của hàng ngàn lượt chiến sỹ công an, quân đội, đoàn viên thanh niên được huy động toàn tỉnh, nhiều đường dân sinh, liên xã, tỉnh lộ và quốc lộ đã tạm thông tuyến. Riêng quốc lộ 4D nối từ Lào Cai sang Lai Châu tiếp tục bị sạt lở gây ách tắc từ rạng sáng 27/6. Đây là tuyến huyết mạch nhưng có nhiều điểm sạt lở nhất với lượng đất đá khổng lồ, nước tràn mặt đường, kết cấu giao thông bị phá hủy nặng nề, ách tắc giao thông kéo dài, lực lượng chức năng đã tập trung đông nhân lực, máy móc và phải mất nhiều thời gian san gạt mới có thể cho xe qua lại. Nghiêm trọng hơn, hai công nhân lái máy xúc đang thi công khơi thông quốc lộ 12 điểm sạt lở qua xã Pa Tần (Sìn Hồ) thì bị núi sạt xuống kéo theo hai máy xúc xuống vực sâu, khiến một người bị thương nặng, một người may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Huyện Sìn Hồ là địa bàn bị thiệt hại nặng nhất với 9 người chết. Lực lượng chức năng đã phải đào bới sâu hàng mét đất đá mới có thể di chuyển thi thể các nạn nhân. Giao thông địa bàn này có tới hơn 10 tuyến hiện vẫn tê liệt vì sạt lở.

Tỉnh Lai Châu đã di dời được 155 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm. Việc thăm hỏi, động viên hỗ trợ (hàng trăm triệu đồng kèm lương thực) đã được thực hiện kịp thời. Tỉnh cũng đã bắt đầu tiếp nhận vật chất đến từ nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức hảo tâm, trong đó Trung ương Hội Chữ thập đỏ cấp cho Lai Châu 150 triệu đồng.

Quang Lộc- Tùng Duy- Ngọc Thành