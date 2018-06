11 người bị lũ cuốn trôi ở Lai Châu vẫn chưa tìm thấy

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến đến 10 giờ sáng nay (26/6), mưa lũ đã làm 17 người chết (Hà Giang 5 người do sập nhà, Lai Châu 12 người do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập).

Đến nay, 11 người bị lũ cuốn trôi ở Lai Châu đến nay vẫn chưa tìm thấy (Than Uyên 1 người, Tam Đường 1 người, Nậm Nhùn 1 người, Mường Tè 1 người và Sìn Hồ 7 người do sạt lở đất).

Mưa lũ cũng làm đổ sập trên 80 nhà, trên 500 căn bị hư hỏng, phải di dời khẩn cấp, trên 960 căn nhà bị ngập nước ở các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Lào Cai, Điện Biên. Có trên 1.200 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, trong đó nặng nhất là Hà Giang 620 ha, Lai Châu 440 ha, Lào Cai 108 ha…

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đến nay, mưa lũ gây sạt lở ở nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, ách tắc giao thông. Theo đó, tại Lai Châu, các đường Quốc lộ: 4D, 32, 279, 4H, 4C; các tỉnh lộ: 127, 129B, 136, 133 (đoạn Km2-K72), 134 bị sạt lở; có 3 cầu treo, 3 cầu bê tông nhỏ bị lũ cuốn trôi.

Tại Hà Giang, các tuyến quốc lộ 4C, quốc lộ 279; tỉnh lộ thuộc địa phận xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ; đường Xín Cái - Sơn Vĩ đến Mèo Vạc; một số tuyến đường liên xã thuộc huyện Yên Minh: Ngam La, Hữu Vinh - Sủng Cháng, Ngán Chải - Sủng Là, Tráng Kìm - Đường Thượng… cũng bị ảnh hưởng.

Tình hình trên cũng xảy ra ở Lào Cai với quốc lộ 279 tại Km140+300, Km144+350 qua huyện Văn Bàn. Ở Điện Biên, một số tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc huyện Tủa Chùa, huyện Mường Nhé cũng bị sạt lở.

Thông tin nhanh từ Bộ GTVT và các địa phương, đến sáng 26/6 về cơ bản các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đã được khắc phục tạm thời để thông xe.

Hiện còn tuyến QL 279 dự kiến đến 12h hôm nay (26/6) mới thông xe; tuyến QL12 tại Km10, Km56, Km63 hiện vẫn bị ách tắc do đá rơi, sạt trượt; QL4H tại cầu Hua Bum Km303+60 bị đứt đường dẫn, dự kiến đến 27/6 mới thông xe.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến sáng 27/6, ở Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng).

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn.

Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai đã có văn bản (số 274/TWPCTT-VP) yêu cầu các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Bác Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai và chủ tịch UBND các Huyện nằm trong khu vực lũ quyét sạt lở đất, tăng cường thông tin truyền thông cảnh báo người dân về tình hình sạt lở và khuyến cáo các kỹ năng phòng tránh lũ quyét sạt lở đất nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản trong diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Nam Khánh