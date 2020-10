11 người chết, mất tích do mưa lũ ở miền Trung

Cụ thể, có 4 người chết ở Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Trị và Quảng Ngãi. Hiện vẫn có 7 người mất tích, trong đó Quảng Trị 5 người, Thừa Thiên-Huế 1 người, Gia Lai 1 người.

Ngoài ra, sự cố tàu Vietship TK 12 bị chìm gần khu vực Cửa Việt (Quảng Trị), trên tàu có 5 người, hiện 3 người đã được tàu Vietship 01 cứu vớt an toàn, còn 2 người hiện đang trôi dạt trên biển.

Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, từ nay đến ngày 10/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm, có nơi trên 400mm; ở Nam Nghệ An, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 11/10, các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo và kéo dài.

Nhiều làng mạc, phố thị ở Quảng Bình bị nhấn chìm trong nước lũ





Ban chỉ đạo T.Ư cho biết, đến chiều 8/10, lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) và hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam) đang dao động ở mức đỉnh. Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên- Huế đang lên chậm, các sông ở Quảng Nam và Quảng Ngãi đang xuống. Dự báo, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục lên, các sông ở Quảng Nam và Quảng Ngãi tiếp tục xuống.



Đến cuối chiều 8/10, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 3.250 hộ với gần 11.000 người tại khu vực ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, trong đó, lớn nhất là ở Quảng Trị gần 10.150 người, Thừa Thiên-Huế gần 800 người, Đà Nẵng hơn 70 người.

Báo cáo nhanh từ các địa phương cũng cho thấy, hiện có gần 40 xã ở các tỉnh bị ngập lụt ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng.

Hiện các địa phương đang tích cực tổ chức tìm kiếm người mất tích, di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Cử các đoàn công tác xuống hiện trường chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.



Nam Khánh