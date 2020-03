11 tập thể, 3 cá nhân thuộc lực lượng công an được đề nghị phong Anh hùng

Quảng cáo

Theo đó, có 11 tập thể được đề nghị phong tặng gồm Cục An ninh điều tra; Công an tỉnh Phú Thọ; Phòng 6, Cục An ninh nội địa; Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ninh; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai; Công an quận Long Biên, Hà Nội; Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bạc Liêu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM.

Các cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới gồm Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Trung tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu, Công an tỉnh Sơn La.

Người dân có thể đóng góp ý kiến về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng cho các tập thể cá nhân trên bằng cách gửi thông tin về hòm thư: cttdt@mps.gov.vn.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành và Trung tướng Phạm Quốc Cương.

Được biết, Trung tướng Phạm Quốc Cương từng giữ các chức vụ Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần thuộc Tổng cục Cảnh sát, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính, Bộ Công an và Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Ông Cương từng tham gia nhiều chuyên án lớn của Tổng cục Cảnh sát như triệt phá các tụ điểm liên quan băng tội phạm Năm Cam ở TP.HCM, phá hàng loạt tụ điểm ma túy, buôn lậu ở Hà Nội, Lạng Sơn và nhiều địa phương.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành cũng từng giữ các chức Phó giám đốc Công an Vĩnh Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Tháng 10/2018, ông Hoành được bổ nhiệm giữ chức Chánh thanh tra Bộ Công an và được phong quân hàm Thiếu tướng vào năm 2019.

Trung tá Mai Hoàng quê Hưng Yên và đã tham gia phòng chống tội pham ma túy tại Sơn La trong nhiều năm. Giai đoạn 2014 – 2017, ông Hoàng tham gia 57 trận đánh vũ trang, bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ gần 500 bánh heroin, 9 khẩu AK…

