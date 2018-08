12 người chết và mất tích, còn nhiều thôn bản bị cô lập do bão số 4

Một số trạm có lượng mưa lớn như: Văn Lý (Nam Định) 92mm; Chợ Tràng (Nghệ An) 54mm; Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) 69mm; Linh Cảm (Hà Tĩnh) 55mm.

Với lượng mưa như trên thì lũ hạ lưu sông Thương, sông Cả đang lên; hạ lưu sông Mã đang dao động ở mức đỉnh; sông Chu, thượng lưu sông Mã và sông Cả đang xuống. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia tiếp tục phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An; ngập lụt ở vùng trũng thấp đặc biệt là các huyện Thạch Thành, Yên Định (Thanh Hóa); Hưng Nguyên (Nghệ An).

Trong khi đó, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 18/8, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,61m (trên BĐ1 0,11m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,09m (trên BĐ1 0,09m).

Dự báo trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Nhiều đoạn quốc lộ tại tỉnh Nghệ An vẫn bị chia cắt do mưa lũ. Ảnh: Hồ Phương

Tính đến thời điểm hiện tại, 3 hồ lớn tại khu vực miền Bắc (Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang) đã đóng tất cả các cửa xả đáy.

Về tình hình thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ sau bão, đã có 10 người chết (Sơn La: 2 người do lũ cuốn trôi; Thanh Hóa: 1 người do sạt lở đất đá, 1 người do lũ cuốn trôi; Nghệ An: 6 người do lũ cuốn trôi); 2 người bị mất tích do lũ cuốn trôi (Sơn La: 1 người, Thanh Hóa: 1 người). Số nhà bị sập là 33; nhà bị ngập 3.422; nhà phải di dời khẩn cấp 377 nhà; xóm, bản còn bị cô lập (tính đến 19h ngày 18/8) là 26 xóm, bản tại Nghệ An.

Hiện các tuyến QL6C, 43, 4G địa phận tỉnh Sơn La, QL37 địa phận tỉnh Yên Bái bị sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông; các tuyến QL15, 15C, 16, 217, 217B, 47 thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở gây ách tắc giao thông; các tuyến QL7, 15, 16, 48, 48C, 48D, 48E thuộc địa phận tỉnh Nghệ An bị ngập và sạt lở một số điểm gây ách tắc giao thông.

Ngoài ra còn một số tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An còn bị chia cắt do sạt lở và ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đang huy động phương tiện, nhân lực tích cực khắc phục để các phương tiện được lưu thông bình thường.

Theo Kinh tế Đô Thị